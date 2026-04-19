¿Cuándo juega Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta de la Liga Peruana de Vóley?

La Universidad San Martín consiguió un triunfo contundente por 3 sets a 0 ante Alianza Lima por la final de ida de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

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Ahora, el equipo de Facundo Morando se encuentra en la obligación de ganar el próximo partido para poder forzar un ‘extra game’ por el título. En la siguiente nota podrás conocer todos los detalles del otro duelo.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta?

Según la programación de la Liga Peruana de Vóley, la final de vuelta entre ‘blanquiazules’ y ‘santas’ se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril a partir de las 17:00 horas de Perú en Villa El Salvador.

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¿Dónde ver Alianza Lima vs San Martín por la final de vuelta?

La final de vuelta entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley se transmitirá a través de las pantallas de Latina TV (02 y 702) y vía Latina TV GO. Asimismo, el contenido también estará disponible en la página de Facebook de la Federación Peruana de Vóley.

¿Qué pasa si Alianza Lima gana la final de vuelta?

Cabe resaltar que, si Alianza Lima logra ganar la segunda final ante San Martín, la serie se terminará igualando y el título se tendrá que definir en un ‘extra game’ el miércoles 29 de abril.

DATOS CLAVES

Universidad San Martín venció 3-0 a Alianza Lima en la primera final de vóley.

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La final de vuelta será el domingo 26 de abril en el Polideportivo Lucha Fuentes.