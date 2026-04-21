La salida del técnico español Javier Rabanal de Universitario no significa un freno en su carrera. Por el contrario, su nombre vuelve a tomar fuerza en el mercado internacional.

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Y es que no es la primera vez que el técnico queda libre recientemente. Tras su etapa en Independiente del Valle, el estratega español ya había despertado el interés de clubes importantes de Chile, Colombia y México.

En aquel momento, fue Universitario quien terminó ganando la pulseada y cerró su contratación, apostando por su perfil y su propuesta futbolística por dos temporadas.

Ahora, con su salida confirmada de la ‘U’, ese escenario podría repetirse. Las opciones que quedaron en pausa volverían a activarse, especialmente en ligas donde su nombre ya estaba bien considerado.

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Javier Rabanal festejando su triunfo ante Alianza Lima. (Foto: Universitario)

Javier Rabanal cuenta con opciones en Chile, Colombia y México

Además, su paso por el fútbol sudamericano le ha permitido posicionarse mejor en el mercado regional, lo que aumenta sus posibilidades de encontrar equipo en el corto plazo.

Así, Javier Rabanal pasa rápido la página tras su etapa en Universitario de Deportes y se perfila como uno de los técnicos disponibles más atractivos del mercado.

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Rabanal durante el entrenamiento de Universitario. (Foto: Liga 1)

¿Qué edad tiene Javier Rabanal?

Javier Rabanal es un técnico español, tiene 47 años y acaba de terminar su vínculo con Universitario tras malos resultados en la Copa Libertadores y la Liga 1.

¿Cuánto le pagará Universitario a Rabanal tras su salida?

El dinero que Universitario le pagó a Javier Rabanal para terminar el vínculo corresponde a los sueldos que le restaban hasta diciembre, es decir: nueve sueldos. Entendiendo que el entrenador ganaba alrededor de 30 mil dólares mensuales, el pago de la ‘U’ a Rabanal por su salida debe estar alrededor de los 270 mil dólares.

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Datos claves

Javier Rabanal no seguirá en Universitario de Deportes.

El técnico español recibió ofertas previas de clubes en Chile, Colombia y México.

Su contrato inicial con Universitario de Deportes fue pactado por dos temporadas.