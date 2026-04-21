La era de Javier Rabanal duró muy poco en Universitario de Deportes, el DT español llegó con ideas nuevas, pero no las que el club necesitaba. Es por esa razón que desde la directiva de Ate decidieron su salida, ahora las riendas del plantel las tiene Jorge Araujo. El ‘Coco’ ni bien agarró el equipo, tomó una decisión clave a la hora de armar el plantel.

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El ‘Coco’ la tiene clara a la hora de pensar en el siguiente partido ante Deportivo Garcilaso, sabe que necesita ganar, por ello borró a uno de los favoritos del nació en San Cristóbal de La Laguna. Es así como el jugador Sekou Gassama no formará parte de la delegación ‘crema’. Quedó fuera del plantel que disputará la fecha a mitad de semana.

Sekou Gassama, delantero de Universitario (Foto: Movistar Deportes).

Esta es una fuerte señal que está dando el nuevo DT interino de Universitario de Deportes. No quiere sorpresas, sabe que necesitan ganar y que hoy en día el senegalés no está en forma para afrontar la Liga 1. Ya lo ha demostrado en partidos anteriores, pero a pesar de eso el técnico español seguía confiando ciegamente en él.

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Por otro lado, se vienen dos nuevos cambios en el once titular con la aparición de Anderson Santamária y Horario Calcaterra. Siendo César Inga y Héctor Fertoli los sacrificados. Por lo demás, el cuadro inicial se mantiene en su totalidad, así que no se esperan mayores sorpresas de cara al partido que se disputará este miércoles.

Jorge Araujo se mantiene en el equipo hasta la Copa Libertadores

En cuanto al nuevo entrenador para Universitario, la directiva se va a tomar un tiempo para poder tomar la decisión final. En este caso, Jorge ‘Coco’ Araujo se mantendrá en el puesto de DT interino hasta el partido contra Nacional en la Copa Libertadores. Un riesgo que se piensa tomar desde las cabezas del conjunto ‘crema’ en busca de tomar la mejor decisión con el siguiente entrenador.

Mientras tanto, la llegada de Jorge Fossati es algo que no se va a dar. Queda completamente descartada la llegada del uruguayo a tienda crema. Esto básicamente pasa por la mala relación que terminó en el cuadro de Ate. Los directivos y el entrenador no quedaron en buenas migas como para volver a tenerlo al mando.

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Decisiones en Universitario (Foto: X).

Todo indica con estas decisiones que se viene un nuevo entrenador para el cuadro de Universitario. Una apuesta importante la que están haciendo los ‘merengues’, pues saben que se juegan el Tetracampeonato en esta elección vital para jugarse el campeonato.

Datos Claves

Jorge Araujo asume como DT interino de Universitario tras la salida de Javier Rabanal .

asume como DT interino de tras la salida de . El delantero Sekou Gassama quedó fuera de la delegación para enfrentar a Deportivo Garcilaso .

quedó fuera de la delegación para enfrentar a . Anderson Santamaría y Horacio Calcaterra ingresarán al once titular este miércoles en la Liga 1.