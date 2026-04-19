Adrián Ugarriza sigue intratable en Israel y esta vez marcó un doblete

Adrián Ugarriza encontró su lugar en el mundo y es Israel en donde no deja de brillar cada fin de semana. El delantero está en un momento impresionante, en el que no deja de anotar goles. Siendo el delantero peruano más importante a nivel internacional. Esto gracias a que se ha convertido en un tremendo goleador de su equipo el Kiryat Shmona.

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Con el marcador en contra es que apareció el peruano para comandar a su equipo para buscar darle vuelta al resultado. Fernando Pacheco que entró en el segundo tiempo fue el autor del pase para que ‘Ugagol’ consiga poner el 1-1 al os 66 minutos. Remate preciso para que el marcador se iguale y así comiencen a pensar en llevarse los tres puntos.

Mordechai fue el autor del 21- a los 80 minutos, mientras que después llegó el tanto de Ugarriza. Esta vez tras un pase de Martínez consiguió mandar el balón a las redes y así sentenciar el 3-1 final con el cual su equipo se llevó tres importantes puntos en el torneo de Israel.

Así fue el primero de Adrián Ugarriza:

Fernando Pacheco 🤝 Adrián Ugarrizapic.twitter.com/fhdHe0KaxW — Cristhian Hinostroza (@crischasqui) April 19, 2026

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Adrián Ugarriza el máximo goleador peruano en el extranjero

El momento que está pasando Adrián Ugarriza en el cuadro de Kiryat Shmona lo pone como el mejor extranjero en el exterior. Hablamos que en un total de 27 partidos esta temporada ya ha llegado a la suma de 14 goles y 3 asistencias. Todo esto en un tiempo de 2208 minutos. Siendo números bastante favorables para un jugador que afronta la primera división.

Ahora, el presente de Ugarriza es el mejor de toda su carrera como profesional. Hablamos que en el equipo en el que mejor le fue es Cienciano, en el que consiguió 17 goles y 11 asistencias en 70 partidos. Un total de 28 aportes que dio el jugador en este club. Pero en el cuadro de Israel lleva un gran aporte y con mucho menos partidos.

Habrá que esperar al final de la temporada para ver cuanto consigue marcar en lo que restan de partidos. Aparte de conocer que es lo que pasará con él en el futuro, ya que tiene toda la pinta que terminará en un nuevo equipo por su gran nivel goleador que está teniendo.

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