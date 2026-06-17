Hay un movimiento fuerte en el mercado peruano. Alianza Lima y Universitario, quieren al mismo jugador nacional, que llegaría del extranjero.

Las oficinas de los clubes más grandes del país echan humo ante la posibilidad de un fichaje bomba de última hora. Fernando Pacheco, extremo de 26 años con amplio recorrido internacional, ha puesto en alerta máxima los radares de Alianza Lima y Universitario de Deportes tras desvincularse oficialmente del fútbol de Israel.

Publicidad

Alianza Lima y Universitario quieren a Fernando Pacheco

El exjugador del Hapoel Ironi Kiryat Shmona decidió rescindir su contrato en el Medio Oriente debido a la inestabilidad social de la región y ya se encuentra analizando propuestas para pegar la vuelta a la Liga 1. La idea de regresar al fútbol peruano es vista con optimismo por el atacante, quien prioriza la continuidad futbolística.

Fernando Pacheco compartió con Adrián Ugarriza en Israel. (Foto:¨X).

Según informó el periodista deportivo José Varela, los dos compadres del balompié peruano no son los únicos interesados en los servicios del veloz atacante. Cienciano del Cusco también se ha sumado a los sondeos institucionales, presentando una propuesta atractiva para seducir al exjugador de Sporting Cristal.

Publicidad

Pacheco, quien cuenta con experiencia internacional en clubes como Fluminense, Juventude y FC Emmen, evalúa con optimismo su retorno al fútbol peruano. El delantero prioriza un proyecto deportivo estable que le garantice la continuidad necesaria para volver a su mejor nivel competitivo.

Un refuerzo clave para el Torneo Clausura 2026

La polivalencia de Fernando Pacheco en el frente de ataque lo convierte en una pieza muy codiciada para el segundo tramo de la temporada de la Liga 1. Tanto blanquiazules como cremas buscan potenciar sus planteles de cara a la exigente definición por el título nacional de este año.

En los próximos días, el entorno del futbolista nacional deberá tomar una decisión definitiva sobre cuál será su próximo destino en el torneo local. Por ahora, las ofertas están sobre la mesa y la carrera por su firma entra en una etapa crucial de negociaciones.

Publicidad

DATOS CLAVE