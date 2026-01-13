La FPF acaba de confirmar que para esta nueva temporada 2026 en el Fútbol Peruano se podrá tener hasta 7 extranjeros en cancha. Esta es una gran novedad que sin duda alguna, beneficia a algunos equipos nacionales. También es polémico con respecto a la reducida posibilidad que tendrán ahora algunos jugadores peruanos para poder tener minutos.
La gran mayoría de clubes de la Liga 1 decidió que esta temporada se pueda utilizar hasta 7 extranjeros en la cancha. Después de una reunión del directivo en Videna, se decidió que esto quedaba confirmado. Lo cual hará que el torneo nacional pueda tener un mayor nivel, pero que a su vez, los futbolistas peruanos no tengan tantas oportunidades de jugar.
Los más beneficiados con esta decisión son sin duda alguna los dos grandes del país: Alianza Lima y Universitario de Deportes. Esto debido a que van a tener jugadores de sobre para hacer potentes equipos, a diferencia de otros clubes, tienen un poder adquisitivo mayor. Por lo que pueden traer elementos que les sumen y los pongan por encima de sus rivales.
Pero esto no solo es bueno para estos clubes en el Torneo Nacional, sino también los favorece en la Copa Libertadores, en donde podrán usar más jugadores extranjeros. Lo que les permitirá competir de mejor medida ante otros clubes, esto en el 2025 dio un gran resultado para ambos clubes. Los cuales fueron los mejores representantes peruanos.
¿A quiénes ficharán Alianza Lima y Universitario?
Por el lado de Alianza Lima no se sabe nada de un nuevo fichaje. Esto debido a que ya habían completado el plantel con sus 6 extranjeros, pero habiendo una chances, seguramente Pablo Guede estará en comunicación con Franco Navarro para determinar un puesto que puedan reforzar. Lo cual podría ser en el mediocampo o incluso en la defensa.
ver también
Luis Advíncula se olvida por completo de Sporting Cristal y dice esto en su presentación con Alianza Lima
En Universitario de Deportes todavía tienen que resolver el tema de las nacionalidades de Williams Riveros y Matías Di Benedetto. Pero de un hombre que se habla bastante es de Iván Tapia, se dice que no tiene nada con el club, pero no se destaca por completo que pueda llegar.
Datos Claves
- La FPF confirmó que se permitirán hasta 7 extranjeros en cancha en la temporada 2026.
- Alianza Lima y Universitario aprovecharán la nueva normativa para competir en la Copa Libertadores.
- Universitario gestiona las nacionalidades de Williams Riveros y Matías Di Benedetto ante la medida.