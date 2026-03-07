Los comunicados de la Liga 1 y Sporting Cristal tras denuncia de racismo hacia Franco Coronel en contra de Cristiano Da Silva

El fútbol peruano está siendo manchado por un lamentable hecho de racismo. Si bien todavía se aguardan las investigaciones para tener un panorama mucho más concreto de lo que pasó en el Estadio Alberto Gallardo, en primera instancia se entendió que hubo insultos racistas por parte de Franco Coronel en contra de un Cristiano Da Silva que rompió en llanto luego del pitazo final.

El encuentro entre Sporting Cristal vs. Alianza Atlético quedó al margen de la noticioso y ahora, desde la organización de la Liga 1 y de la misma institución rimense, alzaron la voz para emitir comunicados oficiales en donde rechazan totalmente los actos discriminatorios. A raíz de ello es que se espera el informe de los árbitros para conocer a detalle los castigos del caso.

“En la Liga de Fútbol Profesional Peruana rechazamos de manera categórica cualquier acto de discriminación, dentro y fuera de los estadios. El caso será evaluado por la Comisión Disciplinaria y, de confirmarse, se aplicarán las sanciones correspondientes”; detallaron en el más reciente comunicado que compartió la Liga 1 a través de sus diversos canales digitales.

En esta misma línea, en Sporting Cristal concluyeron lo siguiente: “Exigimos a las autoridades deportivas que investiguen con la mayor celeridad estos hechos y que se apliquen las sanciones correspondientes, adoptando todas las medidas disciplinarias que correspondan y actuando con todo el peso de la ley, porque este tipo de conductas no pueden ser toleradas bajo ninguna circunstancia”.

¿Qué sanciones se darían tras los presuntos actos racistas en el Estadio Alberto Gallardo?

Todavía queda esperar las respectivas investigaciones que realizará la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 luego de lo sucedido esta tarde en el Estadio Alberto Gallardo. En la previa de cómo pueda quedar dicho escenario en contra de Franco Coronel por presuntamente insultar de forma racista a Cristiano Da Silva, se tuvo la palabra de Marcelo Bee Sellares para explicar un poco lo que ocurriría.

“Si se acredita la conducta, el Reglamento Único de Justicia de la FPF permite sanciones disciplinarias proporcionales. No hay una pena fija, pero se pueden aplicar suspensiones, multas y otras medidas según la gravedad. La Comisión Disciplinaria evaluará el caso con la máxima celeridad. El TAS, en su jurisprudencia, ha subrayado que el racismo es una infracción gravísima en el deporte”; analizó Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho Deportivo.

