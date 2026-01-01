El mercado de pases de la Liga 1 2026 ha dado una de sus mayores sorpresas con la confirmación de un refuerzo de jerarquía internacional para el FC Cajamarca. Bajo la gestión estratégica de Hernán Barcos, quien se desempeña como gerente deportivo de la institución, el club ha logrado cerrar el fichaje de Tomás Andrade. El talentoso volante creativo argentino, recordado por ser bautizado en sus inicios como el “nuevo D’Alessandro” en River Plate, llega al fútbol peruano para liderar el ambicioso proyecto del cuadro cajamarquino.

Fichaje por la gestión de Hernán Barcos

La llegada de Andrade no es una apuesta al azar, sino el resultado de una dirección deportiva liderada por la experiencia del “Pirata” Barcos. El exdelantero de Alianza Lima ha puesto su mirada en un jugador que combina juventud con un recorrido envidiable en ligas competitivas. La incorporación del mediocampista zurdo promete elevar el nivel técnico del FC Cajamarca, posicionándolo como uno de los equipos a seguir de cerca durante el torneo nacional, gracias a la visión de juego y la pegada que caracterizan al argentino.

Tomás Andrade jugando en River Plate.

El presente futbolístico de Tomás Andrade es, sin duda, su mejor carta de presentación para la hinchada peruana. El volante viene de ser la pieza angular en el esquema del Always Ready de Bolivia, club con el que recientemente se coronó como uno de los mejores. Su capacidad para adaptarse a las condiciones de altura es un factor determinante que Barcos supo valorar, considerando que Cajamarca es una plaza que exige un rendimiento físico y técnico óptimo en contextos geográficos similares a los del país altiplánico.

FC Cajamarca se refuerza con un gran nombre

Las estadísticas de Andrade en la última temporada son un reflejo de su madurez en el campo. En su paso por Bolivia, el argentino disputó un total de 30 partidos, logrando una producción ofensiva envidiable con 8 goles y 7 asistencias. Estas cifras demuestran que el “nuevo D’Alessandro” no solo es un generador de juego y un regateador nato, sino también un mediocampista con llegada al área y capacidad para definir partidos, cualidades que el FC Cajamarca necesitaba con urgencia para afrontar la Liga 1.

Tomás Andrade ya jugó en Perú contra Melgar.

Además de su reciente éxito en Bolivia, el nuevo refuerzo del equipo de Barcos cuenta con un currículum que incluye pasos importantes por la primera división de Brasil. Haber vestido camisetas de prestigio internacional le otorga una jerarquía que será vital para el vestuario cajamarquino. Su formación en las divisiones menores de River Plate bajo la lupa de Marcelo Gallardo le brindó las herramientas tácticas necesarias para convertirse en un volante moderno, capaz de romper líneas y asistir a los delanteros con precisión quirúrgica.

FC Cajamarca mete miedo a rivales

Con este movimiento, el FC Cajamarca envía un mensaje claro a sus rivales de la Liga 1 2026: el objetivo es pelear en la parte alta de la tabla. La combinación de la gestión de Hernán Barcos desde las oficinas y la magia de Tomás Andrade en el terreno de juego genera una expectativa alta entre los aficionados. Solo queda esperar al inicio del campeonato para ver si el “nuevo D’Alessandro” logra replicar sus éxitos de campeón y consolidarse como la gran figura del fútbol peruano en esta temporada.

