Hernán Barcos se olvida de Alianza Lima y tendría nuevo club en Ecuador

Luego de cerrar su exitoso ciclo con Alianza Lima, donde fue bicampeón y goleador, Hernán Barcos estaría a punto de iniciar una nueva aventura en el fútbol ecuatoriano. El delantero argentino tendría conversaciones avanzadas con un club de ese país, donde ya dejó huella en temporadas anteriores.

Publicidad

Publicidad

Según información difundida por el periodista Ángel Paul Flores, Hernán Barcos tiene ofertas del fútbol de Ecuador para la temporada 2026, pues en Alianza Lima ya no tendría espacio tras la renovación de Paolo Guerrero.

Ante esto, el comunicado informó que “clubes que tendrán participación internacional” buscan a Hernán Barcos. Con esta pista se abre el abanico de posibilidades y hoy podrían ser Liga de Quito, Barcelona de Guayaquil, Independiente del Valle, Orense, Universidad Católica y Libertad de Loja.

Pese al cariño que aún le profesan los hinchas blanquiazules, Barcos no ha recibido una nueva propuesta formal de Alianza Lima, por lo que vería con buenos ojos volver a un entorno que conoce bien. Su deseo de seguir activo y su buen estado físico lo mantienen vigente.

Publicidad

Publicidad

Hernán Barcos festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué club de Ecuador se va Hernán Barcos?

Hernán Barcos dejará Alianza Lima tras la renovación de Paolo Guerrero y con 41 años le dirá adiós al cuadro íntimo del Perú. Si bien su deseo era continuar en La Victoria, todo hace indicar que no habrá acuerdo entre las partes.

Sobre ello, es por ese motivo que se informa que varios clubes de Ecuador han mostrado interés en Hernán Barcos. En un fútbol donde dejó huella jugando para Liga de Quito, tal parece que será su nuevo destino.

Publicidad

Publicidad

Barcos feliz en Matute. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Hernán Barcos tiene contrato con Alianza Lima?

Hernán Barcos tiene contrato oficial con Alianza Lima hasta diciembre del 2025, según la última información de Transfermarkt.

ver también La increíble acción de Hernán Barcos mientras se debate su continuidad dentro de Alianza Lima

¿Cuánto dinero gana Hernán Barcos?

Hernán Barcos gana 25 mil dólares en Alianza Lima, según el último reporte oficial de Salary Sport. Bajo esta información, el delantero se lleva 300 mil dólares por temporada.

Publicidad

Publicidad