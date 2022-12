La oportunidad de ver a un jugador de este nivel en nuestro alicaído fútbol peruano, es seguramente un privilegio absoluto. Alianza Lima tiene a uno de ellos, al centro-delantero del momento, precisamente de las últimas temporadas, para ser mucho más exactos.

Hernán Barcos sigue en Alianza Lima tras su renovación y tuvo una charla extensa con Radio Ovación, donde contó detalles sobre el reciente título obtenido de Liga 1. Para El Pirata eso es parte del ayer, y si todavía quieren continuar creciendo como grupo, deben trazarse metas nuevas.

Bajo su propio concepto, el ex goleador del LDU de Quito, explicó el pensamiento general del grupo: "Al día siguiente de haber ganado el bicampeonato ya tienes la necesidad de conseguir el tricampeonato. Estando en un club como Alianza está la necesidad de ser siempre protagonista".

De la misma forma, reveló por qué se siente tan cómodo en nuestro país, específicamente en Matute: "Tuve aceptación en varios países, pero el calor que sentí el primer día en Alianza fue diferente. Fue un amor a primera vista, tenemos una relación con el hincha muy linda, más allá de si nos va bien o mal y eso es fundamental para cualquier jugador".

Casi para terminar, afirmó que la renovación nunca estuvo en juego como se intentó decir: "Había conversado un poco antes con los dirigentes, ellos supieron mi posición y la de ellos fue positiva siempre, nunca me pusieron en duda. El día que no me quieran, no hace falta que me paguen más, yo me voy por la puerta que entré".

Finalmente, sobre su posible retiro. Hernán Barcos lo tiene muy claro, junto a su familia, han llegado a un acuerdo desde lo profesional, sin fecha explícita: "Me pregunto siempre hasta cuándo jugaré. No me veo todavía retirado, mientras físicamente me pueda mantener en un alto nivel jugando, voy a estar dentro de un campo de juego. Cuando vea que no soy útil, me retiraré".