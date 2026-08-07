Hinchas de Universitario critican a Héctor Cúper tras el empate ante Sporting Cristal: “Es una estafa”

Hubo muchas críticas para el DT de Universitario, luego del 1-1 ante Sporting Cristal. Le cuestionan la falta de cambios y el mal funcionamiento del equipo.

Héctor Cúper ha sido el blanco de las críticas en Universitario tras el empate 1-1 ante Sporting Cristal por la fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú. Es que el funcionamiento de ‘La U’ no ha convencido a los hinchas y hasta le cuestionan la falta de cambios durante los partidos.

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Universitario lo ganaba por 1-0 con el gol de Gianluca Lapadula, pero un penal por mano de Caín Fara vista por el VAR llevó al empate de Sporting Cristal gracias a Yoshimar Yotún. El empate sabe a poco para los aficionados ‘cremas’, que llenaron el Estadio Monumental en el día del aniversario 102 del club.

Si bien algunos rendimientos de futbolistas en ‘La U’ son bajos, como los casos de Juan Manuel Requena o Adrián Quiroz, los hinchas también tuvieron duras palabras para con Héctor Cúper. Muchos ya lo ven fuera del club y otros directamente aseguran que no es un entrenador para esta institución.

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Los hinchas de Universitario critican a Héctor Cúper

En redes sociales, los hinchas de Universitario han tenido palabras fuertes contra el entrenador Héctor Cúper. Uno de los rápidos cuestionamientos apenas terminó el partido ante Sporting Cristal fue la falta de cambios. En otros partidos y en éste, el argentino no utiliza los cinco que tienen disponibles.

“Cúper es un invento, no hace cambios. Pide puro paquete. Está para estafar ahora nada más“, tiró un hincha en la red social X. “Cúper realiza menos cambios (y siempre de las mismas características y posiciones), no arriesga“, consideró otro.

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“No me gusta Cúper“, “es una estafa“, “es un picapiedra“, “es un DT desfasado” y “es un equipo desamparado el de Cúper” son algunos de las tantas críticas al entrenador y al equipo en estos momentos.

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Así, la paciencia se agota con el experimentado entrenador argentino. En este sentido, hay algunos especialistas que no auguran un buen futuro para él si no encuentra el equipo y si los resultados no aparecen.

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¿Cuál es el próximo partido de Universitario en Liga 1?

Universitario de Deportes, ahora, debe pensar en el próximo partido donde tiene varios días para trabajarlo. Deberá viajar a Cajamarca para jugar ante FC Cajamarca el próximo domingo 16 de agosto a las 15:30 horas.

DATOS CLAVE

Universitario y Sporting Cristal empataron 1-1 por la fecha 4 del Torneo Clausura.

empataron 1-1 por la fecha 4 del Torneo Clausura. Héctor Cúper es criticado en Universitario por no usar los cinco cambios disponibles.

es criticado en Universitario por no usar los cinco cambios disponibles. FC Cajamarca enfrentará a Universitario el próximo domingo 16 de agosto a las 15:30.