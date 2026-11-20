Tras no continuar al mando de la UCV de Trujillo en la Liga 2, ahora José Guillermo del Solar sería uno de los firmes candidatos para asumir la dirección técnica de Cienciano tras la salida de Horacio Melgarejo.

Ahora que se supo que Horacio Melgarejo no continuará al mando de Cienciano, incluso dedicando algunos mensajes de despedida a través de las redes sociales, durante las últimas horas se filtró la información de que existen algunos candidatos muy importantes para mudarse a la ciudad imperial. Este sería el caso de José Guillermo del Solar, quien está libre de contratos.

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Así es. Luego de su estadía en la Liga 2 con la Club Universidad César Vallejo de Trujillo y no conseguir el ascenso a la primera división, la posibilidad de que ‘Chemo’ del Solar pueda llegar a Cienciano parece estar más latente que nunca. Fue el periodista Gustavo Peralta quien informó el día de hoy que podría darse un acercamiento concreto entre las partes implicadas.

Fuente: UCV.

“No lo tengo totalmente al 100 %, pero confío en la persona que me lo contó. Me contaron que hay una gran posibilidad que ‘Chemo’ del Solar pueda ser técnico de Cienciano del Cusco. No lo tengo confirmado, pero me dijeron que es un nombre que está fuerte para reemplazar a Horacio Melgarejo“; reveló el comunicador durante el programa digital ‘Modo Fútbol‘.

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Los otros candidatos para dirigir a Cienciano en la temporada 2027

Con la salida de Horacio Melgarejo y la posibilidad de que ‘Chemo’ del Solar realmente se siente a negociar con la directiva de Cienciano pensando en la temporada 2027, también se ha podido conocer que otros dos nombres muy importantes están en el radar y a estas alturas representan ser firmes candidatos para liderar un proyecto deportivo de vital relevancia.

Según la periodista Rosa María Muñoz, Claudio Biaggio sería uno de los candidatos ya que gracias a su experiencia y buen desempeño en Comerciantes Unidos empezó a ganar notoriedad en el ámbito local. Por otro lado, Federico Urciuoli sería una apuesta dentro de la expectativa de un entrenador joven y con proyección, tal y como lo expuso el comunicador Paul Pérez.

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El mensaje de Horacio Melgarejo tras no continuar en Cienciano

“Gracias Cienciano. Me voy siendo mejor DT y mejor persona que cuando llegué. Fue un año histórico, con un grupo que lo dio todo en Sudamérica y torneos locales. Volveré al fútbol peruano que tanto quiero y agradezco. Perdón por los actos de indisciplina que cometí en algún momento, sobre todo a los jugadores. Sentí injusticia en las sanciones hacia mi persona“; publicó Horacio Melgarejo en sus redes sociales en lo que fue su despedida del club imperial.

Horacio Melgarejo se despide de Cienciano y “volveré al fútbol peruano que tanto quiero y agradezco. En breve” pic.twitter.com/pcgU9eFOCF — Ernesto Jerónimo Macedo León (@MacedoJeronimo) November 19, 2026

DATOS CLAVES

José Guillermo del Solar es un fuerte candidato para dirigir a Cienciano en 2027.

es un fuerte candidato para dirigir a en 2027. Claudio Biaggio y Federico Urciuoli también están en el radar de Cienciano .

también están en el radar de . Horacio Melgarejo se despidió de Cienciano pidiendo disculpas por sus actos de indisciplina.