Gerardo Ameli explotó contra Universitario por llegar más descansado a Trujillo: “No me gusta tanto”

Luego del triunfo de Universitario de Deportes por 3-1 ante Atlético Grau en el Estadio Mansiche de Trujillo, distintos protagonistas vienen dando sus opiniones de lo visto en el campo de juego. En esta ocasión fue Gerardo Ameli quien habló en conferencia de prensa y aceptó la superioridad jerárquica del rival, aunque a la vez mostró cierto malestar en el cambio de la programación.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

¿De qué se trata? Si bien ya se sabe con bastante anticipación que Atlético Grau recibe a los compadres del fútbol peruano en la ciudad de Trujillo y no en Sullana como normalmente sucede durante toda la temporada, el entrenador norteño asegura que no está de acuerdo con que distintos equipos lleguen más descansados a los partidos cuando a último momento se cambian las fechas.

“Cuando las cosas están claras de entrada, a mí no me molesta. Estoy en Grau y sé que con los equipos que tienen alta convocatoria jugamos en Trujillo. Hay argumentos futbolísticos que tenemos que corregir y no pasa por el estadio. Hay algo que no me gusta tanto y lo digo como comentario y es que cambien algunas cosas en el camino como que cambien el fixture y que algunos equipos lleguen más descansados“; comentó Gerardo Ameli en conferencia de prensa.

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Gerardo Ameli resaltó el nivel inicial de Atlético Grau ante Universitario

Al haberse adelantado en el marcador con un gol de Adrián Fernández antes de los 10 minutos de juego y luego tener algunas ocasiones ofensivas importantes ante Universitario de Deportes, el análisis de Gerardo Ameli también fue en base al mérito de sus jugadores en ser merecedores de dicha ventaja momentánea. Asimismo, reconoció el poder de categoría y jerarquía de los merengues.

“Creo que hicimos un buen primer tiempo en general. Se jugó más como nosotros queríamos que como quería el rival. En el segundo tiempo apareció la jerarquía del rival. Nuestro equipo hizo todo lo que podía. Nos queda la tristeza de haber hecho mucho esfuerzo e irnos sin nada, pero no queda otra que reflexionar para tratar de corregir cosas y preparar el próximo partido”, declaró.

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Finalmente, Gerardo Ameli reconoció el esfuerzo físico de Atlético Grau. “Creo que hicimos los méritos para revalidar ese gol que habíamos hecho. El equipo hizo un esfuerzo tremendo. Venimos de jugar en Cusco, el viernes llegamos a Piura. Hicimos un gran esfuerzo mental y físico en el partido y durante la semana. El equipo está triste, no está pudiendo conseguir”.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Gerardo Ameli criticó cambios de fixture que dan mayor descanso a ciertos equipos.

criticó cambios de fixture que dan mayor descanso a ciertos equipos. Adrián Fernández anotó para Atlético Grau antes de los primeros 10 minutos.

anotó para antes de los primeros 10 minutos. Atlético Grau llegó a Piura el viernes tras haber jugado en Cusco.