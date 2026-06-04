El club piurano reactivó el interés por el jugador uruguayo en medio de la incertidumbre sobre el futuro de la 'Pulga'.

La situación de Raúl Ruidíaz continúa generando expectativa en el mercado de pases de la Liga 1. Mientras Universitario de Deportes avanza en las gestiones para intentar concretar el regreso de la ‘Pulga’ para el Torneo Clausura, desde Atlético Grau ya comienzan a tomar previsiones ante una eventual salida del delantero.

Publicidad

En las últimas horas, el periodista Tadokoro reveló a través de su cuenta personal de Twitter que el conjunto piurano reactivó su interés por Mauro Da Luz, atacante uruguayo que actualmente pertenece a Aldosivi. La información no pasó desapercibida, pues llega en medio de las negociaciones que podrían definir el futuro de Ruidíaz.

Atlético Grau vuelve a fijarse en Mauro Da Luz

De acuerdo con el reporte del mencionado comunicado, Atlético Grau habría retomado las conversaciones para evaluar la posibilidad de incorporar a Mauro Da Luz.

Publicidad

El delantero charrúa ya había estado en el radar de la institución en anteriores mercados de pases y ahora vuelve a aparecer como una alternativa concreta para reforzar el ataque.

La búsqueda de un nuevo atacante coincide con los rumores que vinculan a Ruidíaz con la ‘U’, club que busca fortalecer su plantel para la segunda parte de la temporada. Por ello, el movimiento realizado por la escuadra norteña ha despertado diversas interpretaciones sobre el futuro del experimentado goleador.

El futuro de Raúl Ruidíaz sigue siendo tema de conversación

Aunque todavía no existe un anuncio oficial respecto a una salida de Atlético Grau, las recientes gestiones del club han generado especulaciones. En paralelo, Universitario mantiene su interés por incorporar a Ruidíaz y ya realizó contactos para conocer las condiciones de una eventual operación.

Publicidad

Por ahora, la situación permanece abierta. Sin embargo, el interés de la institución ‘alba’ por Da Luz aparece como un nuevo elemento dentro de una historia que podría tener novedades importantes en las próximas semanas. Mientras tanto, los hinchas ‘merengues’ siguen atentos a cualquier avance relacionado con el posible regreso de uno de los jugadores más identificados con la institución en los últimos años.

DATOS CLAVES

Atlético Grau reactivó su interés por fichar al atacante uruguayo Mauro Da Luz.

Universitario de Deportes mantiene gestiones para concretar el regreso de Raúl Ruidíaz.

Publicidad