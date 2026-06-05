Dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Nicaragua, amistoso previo al Mundial 2026: canales de TV y streaming online

Paraguay disputa su último partido antes de su participación en el Mundial 2026. Recibe en el Defensores del Chaco a Nicaragua.

Las selecciones de Paraguay y Nicaragua juegan hoy viernes 5 de junio un partido amistoso en el Estadio Defensores del Chaco desde las 19:15 horas (local). El partido sirve de preparación y a modo de despedida para el combinado dirigido por Gustavo Alfaro con vistas al Mundial 2026.

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Paraguay es la selección protagonista de este amistoso internacional. Es el último que juega antes de su regreso a una Copa del Mundo, tras 16 años de ausencia (Sudáfrica 2010, su última participación). Gustavo Alfaro tiene la posibilidad de probar a sus grandes figuras como Julio Enciso, Diego Gómez o Miguel Almirón, entre otros.

Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, buscará hacer historia en el Mundial 2026 (Getty Images).

Del otro lado, aparece Nicaragua, una humilde selección de la Concacaf, que tuvo una buena participación en las Eliminatorias para el Mundial 2026, pero no pudo lograr la clasificación. Ahora, con el debut del argentino Juan Cruz Real como nuevo entrenador, tiene una buena medida para seguir creciendo.

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¿Dónde ver EN VIVO amistoso Paraguay vs. Nicaragua?

El partido amistoso entre Paraguay y Nicaragua, preparatorio para la participación de la Albirroja en el Mundial 2026, no tiene transmisión para toda Sudamérica. Sin embargo, en ambos países sí tienen televisación y se puede ver por streaming. A continuación, te contamos dónde ver el encuentro:

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Nicaragua: Canal 6 Nicaragua y NicaSports

En Perú, muchos apostadores ya cerraron sus apuestas al ganador antes del torneo para aprovechar las cuotas actuales, que podrían caer una vez arrancada la competición.

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¿A qué hora se juega Paraguay vs. Nicaragua?

Paraguay vs. Nicaragua se juega este viernes 5 de junio en el Estadio Defensores del Chaco, de Asunción, Paraguay, en los siguientes horarios:

Perú, Colombia y Ecuador: 17:15 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 18:15 horas

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 19:15 horas

Datos claves

Paraguay y Nicaragua juegan un amistoso hoy viernes 5 de junio a las 19:15.

juegan un amistoso hoy viernes 5 de junio a las 19:15. Gustavo Alfaro , DT de Paraguay, dirige el partido de despedida rumbo al Mundial 2026.

, DT de Paraguay, dirige el partido de despedida rumbo al Mundial 2026. Tigo Sports transmite el encuentro en vivo desde el Estadio Defensores del Chaco.