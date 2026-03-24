Diego Romero dio comentario que no le gustará a Javier Rabanal y Universitario previo al clásico con Alianza Lima

La tensión en el arco de Universitario de Deportes ha cruzado el Atlántico y se instaló en la concentración de la Selección Peruana en Francia. El guardameta Diego Romero, habitualmente pieza clave, rompió el silencio sobre su actual suplencia bajo el mando de Javier Rabanal.

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Diego Romero y su presente en Universitario

En un breve, pero directo encuentro con la prensa local, Romero fue consultado sobre su falta de minutos en el Torneo Apertura 2026. Su respuesta, lejos de calmar las aguas, dejó en evidencia una distancia comunicativa con el estratega español que hoy dirige al cuadro crema.

🎙️Diego Romero: "No estoy pensando en eso (clásico) porque ahora pienso en la selección".



"Espero sumar minutos".#L1Radio #LaBicolor



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“No, tampoco trato de preguntar, pero con muchas ganas de jugar”, sentenció el portero al ser interrogado sobre si existió una charla con Rabanal. Esta frase revela que, pese a perder el titularato ante Miguel Vargas, no ha habido una explicación formal del cuerpo técnico hacia el jugador.

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El momento de estas declaraciones no podría ser más inoportuno para la interna de la “U”, que atraviesa una crisis de resultados. Con el equipo lejos de la punta del campeonato, cualquier señal de falta de comunicación entre el DT y sus referentes genera ruido mediático.

Diego Romero jugador de Universitario. (Foto: X).

Diego Romero se olvida de la Liga 1

Además, Romero evitó profundizar en el análisis del próximo Clásico ante Alianza Lima, un partido que marcará el destino de la temporada. “No estoy pensando en eso porque ahora pienso en la selección peruana”, afirmó de forma tajante el joven guardameta desde tierras europeas.

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Esta postura de priorizar la Bicolor por encima de la crisis del club podría no caer bien en el seno de la institución merengue. Especialmente porque el futuro de Javier Rabanal pende de un hilo y se juega su permanencia en el banquillo justamente ante el eterno rival.

¿Diego Romero seguirá de suplente?

Mientras Miguel Vargas intenta consolidarse bajo los tres palos, la sombra de Romero sigue creciendo debido a su proyección internacional. La falta de diálogo admitida por el arquero expone una grieta en el manejo de grupo que Rabanal deberá gestionar a su retorno.

El Clásico del fútbol peruano definirá si Universitario logra remontar en el Apertura o si la era de Javier Rabanal llega a su fin. Por ahora, las palabras de Diego Romero desde Francia han añadido una presión extra a una caldera que ya está a punto de explotar.

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Diego Romero es suplente esta temporada 2026. (Foto: X).

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