Jugó 28 partidos con Sporting Cristal, no fue renovado y el grande de Liga 1 que fichará a Fernando Pacheco

Luego de la irregular campaña de Sporting Cristal durante la temporada 2025, tanto a nivel local como en el ámbito internacional, antes de fin de año se dieron distintas novedades respecto a salidas de jugadores del plantel. Fernando Pacheco no fue renovado y generó sorpresa al ser uno de los canteranos del club, ahora ya tendría todo acordado para mudarse a otro grande de la Liga 1.

Fuente: Sporting Cristal.

Resulta que Fernando Pacheco estaría muy próximo a ser anunciado como nuevo futbolista de Cienciano del Cusco, equipo que por cierto disputará la Copa Sudamericana en la temporada 2026. Sabiendo de sus condiciones físicas y de las características de juego que representa, una ciudad de altura podría caerle muy bien al extremo que también pueda cumplir en ciertas ocasiones como ‘9’.

“Acuerdo de palabra entre Fernando Pacheco y Cienciano por toda la temporada 2026, aún falta la firma. El atacante disputó 28 partidos, anotó 2 goles y dio 2 asistencias con Sporting Cristal en 2025″; fue la más reciente información que compartió el comunicador Gustavo Adrianzén Romo a través de su cuenta de ‘X’, quien por cierto siempre está muy al tanto de las novedades en el ‘Papá’.

Fernando Pacheco ya sabe lo que es jugar en Cienciano

No será la primera vez que Fernando Pacheco vista la camiseta de Cienciano ya que durante la temporada 2023 supo jugar en la ciudad del Cusco. Luego de su paso por Europa al militar en FC Emmen de los Países Bajos y equipos de Brasil como Fluminense y Juventude, el atacante nacional volvió al fútbol peruano para tratar de reencontrarse con sus mejores versiones.

Fuente: Cienciano.

En aquel Torneo Clausura de la Liga 1 2023, Fernando Pacheco disputó un total de 11 partidos anotando 1 goles y sin registrar asistencias. Además, sumó 606 minutos de competencia y lamentablemente para sus intereses no pudo quedarse. Finalmente, volvió a Sporting Cristal a inicios del año 2024 y pensando en la siguiente temporada estaría a punto de firmar de nuevo por los cusqueños.

¿Cuánto cuesta Fernando Pacheco actualmente en el mercado internacional?

De acuerdo al portal especializado ‘Transfermarkt‘, Fernando Pacheco tiene una cotización internacional de 325 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 1.3 millones. Con 26 años y un inminente arribo a Cienciano de cara a la temporada 2026, veremos si es que el delantero tiene la capacidad de mostrar buenas versiones jugando en la ciudad del Cusco y posterior a ello pensar en la chance de volver a competir en el extranjero.

Fuente: Transfermarkt.

