El mercado de pases del fútbol peruano ha dado una de sus noticias más sorpresivas. Jhilmar Lora, quien fuera una de las joyas más preciadas de la cantera del Sporting Cristal, ha decidido poner fin a su etapa en el Rímac tras una última temporada marcada por la irregularidad y la falta de objetivos cumplidos. Considerado por muchos un ciclo que terminó en deuda, el lateral derecho emprende vuelo hacia el extranjero para buscar la redención en una liga de alta competitividad.

Jhilmar Lora se va al fútbol extranjero

Durante las últimas semanas, los rumores situaban a Lora muy cerca del Estadio de Matute. Alianza Lima, club que intentó ficharlo insistentemente durante los años 2022 y 2023, volvió a mostrar un interés real por el defensor de 25 años. La posibilidad de verlo vestido de blanquiazul generó un intenso debate en redes sociales; sin embargo, el jugador optó por no reforzar a un rival directo en la Liga 1 y priorizó su salida al fútbol internacional en condición de agente libre.

Jhilmar Lora estuvo este año en Sporting Cristal. (Foto: X).

El destino final de Jhilmar Lora será el Grêmio Novorizontino del fútbol brasileño. Según información del periodista Gabriel Pacheco, el lateral peruano llega al equipo de la Serie B por pedido expreso de un viejo conocido: Enderson Moreira. El estratega brasileño, quien dirigió a Lora en Sporting Cristal, confía plenamente en las capacidades del futbolista para potenciar una banda derecha que necesita técnica y proyección ofensiva para pelear el ascenso.

Brasil espera por el talento de Jhilmar Lora

La llegada de Lora al Novorizontino se produce en un contexto de urgencia para el club brasileño, que terminó en la séptima posición durante la campaña de 2025. Con el objetivo de escalar al Brasileirão Serie A, Moreira ha visto en el peruano el refuerzo ideal, aprovechando que el jugador finalizó su vínculo contractual con el equipo celeste. Esta contratación representa una oportunidad de oro para que Lora demuestre que el nivel mostrado en la selección peruana puede sostenerse en el exterior.

Jhilmar Lora jugando la Copa Liberrtadores. (Foto: X).

Para la hinchada de Sporting Cristal, la partida de Lora deja un sentimiento agridulce. Tras debutar con grandes expectativas y ser pieza clave en torneos anteriores, su rendimiento decayó en los últimos tramos de 2025, lo que llevó a un sector de la crítica a señalar su salida como un fracaso deportivo al no dejar beneficios económicos en el club. No obstante, su juventud y técnica le permiten tener una nueva oportunidad en una de las plataformas más exigentes del continente.

Un nuevo peruano en el fútbol brasileño

Con este movimiento, se cierra una de las novelas más largas del mercado de fichajes peruano. Jhilmar Lora se une a la legión de peruanos en Brasil, con la misión de consolidarse bajo el mando de un técnico que lo conoce bien y con el desafío de silenciar las críticas tras su accidentada salida del Rímac. El tiempo dirá si el fútbol brasileño es el escenario donde el lateral finalmente logre explotar todo el potencial que alguna vez ilusionó a la afición nacional.

DATOS CLAVES

Jhilmar Lora fichó por el Grêmio Novorizontino de la Serie B de Brasil como agente libre.

El técnico Enderson Moreira solicitó la contratación de Jhilmar Lora tras dirigirlo en Sporting Cristal.

El club Grêmio Novorizontino finalizó la temporada 2025 en la séptima posición del fútbol brasileño.

