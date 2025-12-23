Juan Reynoso saca a otro referente de Melgar y ya le busca nuevo equipo

El mercado de fichajes está bastante movido en este cierre de año 2025. Los equipos nacionales se preparan para comenzar una nueva temporada. En este caso, Juan Reynoso está haciendo de las suyas en FBC Melgar y por eso ni los referentes se salvan. Esto ha obligado a uno de los fijos en este club a buscar nuevos aires, pues no lo quieren más en la institución arequipeña.

Publicidad

Publicidad

Estamos hablando del mediocampista Alexis Arias, jugador emblemático de este conjunto ‘rojinegro’. Pero que por pedido del mismo entrenador ya les están viendo un nuevo equipo. Al parecer no cuenta con su aprobación y al tener todavía contrato con la institución solo hay una opción que es la de poder mandarlo a préstamo.

Alexis Arias entrenando (Foto: Melgar).

Según cuenta el periodista Daniel Rodríguez, el mismo cuerpo técnico decidió esta salida para el año que viene. En este momento hay varios equipos de la Liga 1 que están esperando poder contar con los servicios del ‘Chaka’. Que en las últimas temporada no ha logrado volver a su nivel, por esa razón ya no es titular absoluto como pasó en campañas anteriores.

Publicidad

Publicidad

Eso sí, no sería el último en irse del club arequipeño. Hay varios jugadores que están en observación. El comunicador dio a conocer que los siguientes elementos podría correr con el mismo destino que el mediocampista: Abraham Aguinaga, Yimy Gamero, Nicolás Figueroa y Deval Muñoz.

Alexis Arias una institución en Melgar

Cuando se habla de Alexis Arias se habla básicamente de Melgar, ambos han compartido toda una carrera juntos. Esto debido a que el joven volante nacido en Bellavista comenzó su carrera en el Esther Grande de Bentín, para luego pasar al elenco arequipeño. Cuando en el que ha hecho toda su carrera hasta el momento.

ver también Diego Penny y el consejo a Luis Advíncula tras enterarse que podría jugar en Alianza Lima: “Es la mejor opción…”

Desde el año 2013 está en el ‘Dominó’, pero desde el 2014 es que juega en el primer equipo. Esto lo ha llevado a disputar un total de 398 partidos, anotando 24 goles, dando 49 asistencias y todo esto en 28.405 minutos disputados.

Publicidad

Publicidad

Hoy el volante no está pasando uno de sus mejores momentos en el cuadro de Melgar. Esta temporada disputó 33 partidos, hizo solo 1 gol y dio 1 asistencia, pero en 1446 minutos. Lo que demuestra que ha estado alternando, siendo más que todo suplente. Lo que deja en claro por qué Juan Reynoso no lo quiere esta temporada que se viene.

Datos Claves

Alexis Arias dejará FBC Melgar por decisión del técnico Juan Reynoso para la temporada 2026.

El mediocampista emblemático registra 398 partidos y 24 goles con el club desde el 2014.

Publicidad

Publicidad