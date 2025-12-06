A minutos del partido ante Cristal, Alianza Lima inició charlas de renovación por tres jugadores

Alianza Lima se juega un partido decisivo para su 2026. Recibe en el Estadio Alejandro Villanueva a Sporting Cristal por un lugar en la final de los Playoffs de la Liga 1 2025, donde ya espera Cusco FC. En la previa a un partido trascendental, la directiva sigue trabajando para delinear el plantel de la próxima temporada.

Durante las últimas, Alianza Lima estuvo trabajando en el fichaje de Jairo Vélez, quien no pudo arreglar su vínculo con Universitario y ahí aparecieron los ‘Blanquiazules’ para tentarlo. Todo parece indicar que el talentoso futbolista nacido en Ecuador será un nuevo refuerzo para el 2026.

Así, Jairo Vélez sería el cuarto refuerzo, sumándose a D’Alessandro Montenegro, Alejandro Duarte y Cristian Carbajal. No obstante, la directiva también trabaja en renovaciones de contrato y aquí han llegado las últimas novedades, justo a pocos minutos del segundo duelo ante Sporting Cristal.

Alianza Lima trabaja en tres renovaciones de contrato

El primer nombre con el que Alianza Lima quiere seguir contando es el de Pablo Lavandeira. Durante las últimas horas, había sonado una posibilidad de que el uruguayo se marche a otro equipo del Perú, como UTC.

Sin embargo, tal parece que llegó el llamado para la renovación de contrato, según reveló la periodista Ana Lucía Rodríguez en L1 MAX. “Alianza Lima quiere contar con Pablo Lavandeira. Tiene ofertas de otros equipos, pero él quiere quedarse“, dijo en la transmisión de la previa del Alianza vs. Cristal.

No es el único nombre. Al de Lavandeira, hay que sumar a dos jugadores titulares en los ‘Blanquiazules’. Son los casos de Renzo Garcés y de Jesús Castillo. “Ya iniciaron conversaciones para extender los contratos“, informó Rodríguez.

En tal caso, Alianza Lima premia el buen año que tuvo Garcés y también el buen cierre de temporada de Castillo, quien se adueñó del puesto de volante ancla en el primer equipo. Tras la salida de Erick Noriega, Néstor Gorosito tuvo muchos problemas en la posición y este futbolista le ha dado soluciones.

Alianza Lima debe buscar un 9 para olvidar a Hernán Barcos

Tal como ya se había comentado y confirmó también Ana Lucía Rodríguez en L1 MAX, la directiva ‘íntima’ no ha cambiado su postura con Hernán Barcos, pese al gol del empate en el partido de ida ante Sporting Cristal.

Hernán Barcos en Alianza Lima (Bolavip).

Por lo tanto, Alianza Lima deberá, por lo menos, buscar un centrodelantero (9) para tratar de olvidar al ‘Pirata’ de cara a una próxima temporada donde jugará Copa Libertadores y Liga 1.

