Las 3 importantes bajas de ADT que ilusionan a Alianza Lima en el Torneo Apertura

Alianza Lima tiene un partido vital para seguir en los puestos de arriba del Torneo Apertura, por lo que necesita sea como sea ganar en la altura de Tarma. En este caso, el cuadro de La Victoria tendrá una pequeña ventaja al conocerse que hay 3 jugadores que no estarán disponibles para el cuadro de ADT. Dejándoles más chances para poder lograr el resultado que tanto están buscando.

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Mediante el periodista Ernesto Macedo se pudo conocer los jugadores que no podrán estar en el partido. El primero de ellos es Hideyoshi Arakaki, el cual se mantiene fuera de las canchas por una recuperación de una lesión. Por lo tanto, no podrá estar entre los convocados.

Después, Carlos Cabello y Aylton Mazzo tampoco podrán formar parte del equipo, esto debido a que tuvieron una expulsión en el partido pasado ante Cienciano. Así que van a tener que ver el partido desde fuera, pero sin duda alguna son dos grandes bajas en la parte defensiva y ofensiva del cuadro del ‘Vendaval Celeste’.

Eso sí, no todo es malo para el cuadro de Tarma que también recupera a uno de sus jugadores. El cuadro dirigido por Pablo Trobbiani tendrá a John Narváez nuevamente disponible. Lo cual podría ser un jugador importante en el once titular para el siguiente duelo contra los dirigidos por Pablo Guede.

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ADT y sus bajas (Foto: X).

Alianza Lima con novedades ante ADT

Una de las grandes novedades que tiene Alianza Lima para este partido es la vuelta de Federico Girotti. Nuevamente es considerado en el equipo, no se sabe si terminará jugando como titular. Pero se dice que ha estado alternando en ese lugar, así que podría tener una oportunidad para jugar en este juego por el Torneo Apertura.

Federico Girotti en los entrenamientos de Alianza Lima (Foto: Alianza Lima).

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Por otro lado, Pedro Aquino terminó quedando fuera de la nómina que viajó a Tarma. El mediocampista sigue sin estar al 100% por esa razón todo indica que su tiempo en La Victoria durará muy poco, ya que está a préstamo. Pero sin jugar tanto, es complicado que puedan hacer una inversión por mantenerlo.

¿Cuándo juega ADT vs Alianza Lima por el Torneo Apertura?

Por la fecha número 10 del Torneo Apertura ADT recibe la visita de Alianza Lima. Este encuentro se disputará el próximo martes 14 de abril desde las 15:15 horas de Perú en el Estadio Unión Tarma. La transmisión del juego estará por L1 Max, mientras que se podrá seguir las incidencias y el minuto a minuto en Bolavip Perú.

Datos Claves

El equipo de ADT enfrentará a Alianza Lima con las bajas de Arakaki , Cabello y Mazzo .

enfrentará a Alianza Lima con las bajas de , y . Federico Girotti regresó a la convocatoria de Alianza Lima para el partido en Tarma .

regresó a la convocatoria de Alianza Lima para el partido en . El encuentro entre ADT y Alianza Lima se disputará el martes 14 de abril a las 15:15.