Las 4 conclusiones que deja Héctor Cúper tras el empate ante Cristal: “El mejor partido de Universitario en el Clausura”

El entrenador de Universitario habló tras el 1-1 ante Sporting Cristal en el Monumental. Destacó el rendimiento del equipo, se lamentó por no lograr la victoria y habló de la competencia interna.

Héctor Cúper analizó el empate entre Universitario y Sporting Cristal en el Monumental de Ate. Tras el 1-1 en el partido de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, el entrenador ‘crema’ habló en conferencia de prensa. Destacó el buen trabajo del equipo, pese al resultado y lamentó la disconformidad de los hinchas.

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Universitario no pudo quedarse con el clásico ante Sporting Cristal, pese a que comenzó ganando con el gol de Gianluca Lapadula tras un buen centro de Álex Valera. Una mano de Caín Fara dentro del área provocó el penal que convirtió de buena forma Yoshimar Yotún para el 1-1 definitivo.

A raíz de este resultado, Héctor Cúper dejó algunas declaraciones llamativas que invitan a la reflexión y dejan en claro el camino que está tomando Universitario con su trabajo en el comando técnico.

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Las conclusiones que deja Héctor Cúper con sus declaraciones

A Héctor Cúper le importa el cómo más que el resultado

Una de las declaraciones que dejó Héctor Cúper en la conferencia de prensa fue su conformismo con el trabajo del equipo en el partido ante Sporting Cristal. Si bien se puede analizar y coincidir en que fue superior al cuadro ‘celeste’, lo cierto es que tal parece que importa el “cómo” más que el resultado.

“Siempre un empate no es bueno, sobre todo si uno cree que ha hecho méritos. Universitario ha hecho méritos como para ganar el partido. Ahora, como repito en muchas oportunidades, que el resultado no deje de ver las cosas que pueda haber hecho bien el equipo. Porque yo creo que el equipo hoy ha mejorado con respecto a otros partidos que hemos ganado y no estábamos muy conformes con lo que habíamos hecho“, dijo.

Un claro cambio de paradigma con respecto a lo que estaban acostumbrados los hinchas ‘cremas’, sobre todo en tiempos de Jorge Fossati. Por ejemplo, se ha vuelto viral en las últimas horas unas antiguas declaraciones del uruguayo: “Estando en Universitario de Deportes no se puede pensar de otra manera: es ganar y conseguir títulos“.

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JORGE FOSSATI, DESDE URUGUAY: “Estando en Universitario de Depprtes no se puede pensar de otra manera: es ganar y conseguir títulos” pic.twitter.com/iSlYQRMvfE — TADOKORO (@tadokolo79) August 8, 2026

Universitario continuará con el sistema 3-5-2

Si hay conformidad con el trabajo de ‘La U’ ante Cristal, Héctor Cúper no modificará lo que se hizo bien. En este sentido, destaca que la vuelta al sistema 3-5-2 le hizo bien al equipo. “No le costó al equipo adaptarse al nuevo sistema”, fue una de sus primeras frases.

“Yo creo que de los partidos que hemos jugado de liga de este Clausura para mí ha sido el mejor este partido, por lo menos se ha visto que el juego ha sido diferente“, aseguró. Es decir, hubo cambios y los cambios han llevado a que se realice la mejor actuación en este torneo (según el DT, sic).

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🎙️Héctor Cúper: "Ha sido el MEJOR PARTIDO que hemos jugado y el resultado no puede borrar las cosas que se han hecho bien"#L1Radio



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“Yo me quedo contento con lo que hizo el equipo, pero el resultado no nos acompañó. ¿Que esto pueda empañar otras cosas? No, no, no. Esto no empaña nada. Tenemos que seguir con este método, con este sistema, que por lo menos se ha visto diferente a otros partidos y continuar mejorando y trabajando“, habrá una continuidad en el sistema, ya que pese a que no se logró el resultado (viene de la mano con la anterior conclusión), hubo una mejoría.

Héctor Cúper sabe que los hinchas no están conformes

Para un entrenador, la presión es constante, más en un equipo con obligaciones como Universitario. El partido ante Sporting Cristal no era uno más, por contexto y por historia. Las críticas contra Héctor Cúper de parte de los hinchas han sido fuertes.

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“Yo entiendo que hoy la gente quería ganar, sobre todo porque era el aniversario, y además porque eso da un espíritu diferente siempre una victoria. Entiendo el disconformismo que puede haber de la gente, pero la entiendo perfectamente. Ahora, dentro de nuestro vestuario hoy el jugador estaba triste por el resultado, pero hemos visto una mejoría y eso es importante”, tiró.

La competencia interna seguirá en Universitario

Lo último que dejó el entrenador argentino en su presencia con la prensa tiene que ver con la competencia interna que hay en Universitario. Se puede ver su mano cuando jugadores importantes como Edison Flores o los argentinos Héctor Fértoli y Lisandro Alzugaray no van desde el arranque.

“Uno elige de acuerdo a cómo vamos viendo la evolución de los jugadores, porque dentro de un vestuario hay una competición. Es decir, todos sabemos que todo el mundo quiere jugar. Pero el que debe tomar las decisiones soy yo, de acuerdo a lo que voy viendo y de acuerdo a la evolución que uno va teniendo”, consideró.

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“No quiere decir que el que no jugó hoy, este, no tiene posibilidades de jugar. No, no, todo lo contrario. Es decir, esa competencia beneficia al equipo en que el que uno cree que esté mejor, es el que va a jugar”, agregó como cierre.

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