UTC de Cajamarca vs. ADT de Tarma, por la Liga 1: a qué hora juega y dónde ver EN VIVO el partido

UTC de Cajamarca recibe este sábado 8 de agosto a ADT de Tarma en el Estadio Héroes de San Ramón por la fecha 4 de la Liga 1 2026. Es un duelo del fondo de la tabla: el Gavilán del Norte es 17° con 1 punto en tres partidos y el conjunto tarmeño cierra la tabla 18° y todavía sin unidades. En los últimos cinco cruces entre ambos, ADT ganó tres.
A qué hora juega UTC vs. ADT de Tarma
El partido se juega el sábado 8 de agosto a la 1:00 de la tarde en Perú, en Cajamarca. La transmisión va por L1 Max y por la plataforma Liga 1 Play.
Dónde ver en vivo: horarios por país
- Perú: 13:00 horas
- Argentina: 15:00 horas
- Bolivia: 14:00 horas
- Brasil: 15:00 horas
- Chile: 14:00 horas
- Colombia: 13:00 horas
- Ecuador: 13:00 horas
- Estados Unidos (Central): 13:00 horas
- Estados Unidos (Este): 14:00 horas
- Estados Unidos (Montaña): 12:00 horas
- Estados Unidos (Pacífico): 11:00 horas
- México: 12:00 horas
- Paraguay: 15:00 horas
- Uruguay: 15:00 horas
- Venezuela: 14:00 horas
Cómo se juega la Liga 1
La Liga 1 divide su temporada en Torneo Apertura y Torneo Clausura, cada uno con 17 fechas de todos contra todos entre los 18 clubes del campeonato. Si un mismo equipo gana los dos torneos, es campeón nacional directo; si los ganadores son distintos, el título se define en playoffs, donde el primero de la tabla acumulada enfrenta al cuarto y el segundo al tercero.