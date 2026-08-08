UTC de Cajamarca vs. ADT de Tarma, por la Liga 1: a qué hora juega y dónde ver EN VIVO el partido

UTC recibe a ADT de Tarma el sábado 8 de agosto a la 1:00 p.m. en Cajamarca, por L1 Max. Todos los horarios país por país para verlo en vivo.

UTC de Cajamarca recibe este sábado 8 de agosto a ADT de Tarma en el Estadio Héroes de San Ramón por la fecha 4 de la Liga 1 2026. Es un duelo del fondo de la tabla: el Gavilán del Norte es 17° con 1 punto en tres partidos y el conjunto tarmeño cierra la tabla 18° y todavía sin unidades. En los últimos cinco cruces entre ambos, ADT ganó tres.

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A qué hora juega UTC vs. ADT de Tarma

El partido se juega el sábado 8 de agosto a la 1:00 de la tarde en Perú, en Cajamarca. La transmisión va por L1 Max y por la plataforma Liga 1 Play.

Dónde ver en vivo: horarios por país

Perú: 13:00 horas

13:00 horas Argentina: 15:00 horas

15:00 horas Bolivia: 14:00 horas

14:00 horas Brasil: 15:00 horas

15:00 horas Chile: 14:00 horas

14:00 horas Colombia: 13:00 horas

13:00 horas Ecuador: 13:00 horas

13:00 horas Estados Unidos (Central): 13:00 horas

13:00 horas Estados Unidos (Este): 14:00 horas

14:00 horas Estados Unidos (Montaña): 12:00 horas

12:00 horas Estados Unidos (Pacífico): 11:00 horas

11:00 horas México: 12:00 horas

12:00 horas Paraguay: 15:00 horas

15:00 horas Uruguay: 15:00 horas

15:00 horas Venezuela: 14:00 horas

Cómo se juega la Liga 1

La Liga 1 divide su temporada en Torneo Apertura y Torneo Clausura, cada uno con 17 fechas de todos contra todos entre los 18 clubes del campeonato. Si un mismo equipo gana los dos torneos, es campeón nacional directo; si los ganadores son distintos, el título se define en playoffs, donde el primero de la tabla acumulada enfrenta al cuarto y el segundo al tercero.