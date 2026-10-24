Las alineaciones confirmadas de Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026

Conoce las formaciones titulares de Universitario y Juan Pablo para el gran partido de esta noche a disputarse en el Estadio Monumental.

Todo va quedando listo para el buen partido que nos espera esta noche en el Estadio Monumental. En el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, Universitario de Deportes y Juan Pablo II se ven las caras con el único objetivo de conseguir una victoria para seguir prendidos en la parte más alta de la tabla de posiciones, así que los entrenadores ya escogieron sus alineaciones.

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Respecto a las novedades más importantes de ambos equipos para el partido de hoy a disputarse en el Estadio Monumental, lo más llamativo en Universitario de Deportes tiene que ver con la inclusión de Bryan Reyna dentro de la lista oficial de convocados. En cuanto a lo negativo, Matías Di Benedetto se mantiene en proceso de recuperación y no podrá ser ni siquiera una opción de recambio.

En el caso de Juan Pablo II, jugadores muy importantes del equipo titular como Álvaro Rojas y Paolo Reyna no podrán ser partes del encuentro de hoy al todavía pertenecer legalmente a la ‘U’ y estar a préstamo en la ciudad de Chongoyape. Es por ello que la visita llegará a la capital ciertamente diezmada, aunque nombres como los de Jack Durán y Juan Pablo Goicochea buscarán la hazaña en Ate.

Las alineaciones titulares de Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026

Universitario | Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Andy Polo, Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Edison Flores, César Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera. DT: Fabián Bustos.

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Juan Pablo II | Matías Vega; Hugo Ancajima, Jorge Toledo, Pablo Míguez, Héctor Bazán; Josué Torres, Aron Sánchez, Jack Durán, Nilton Ramírez; Juan Pablo Goicochea y Janio Pósito. DT: Jorge Araujo.

¿A qué hora se juega Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026?

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:30 | España (domingo 25/10)

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Atlético Grau por el Torneo Clausura 2026?

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

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