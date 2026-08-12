“Quédate callado y sigue en lo tuyo”: Reimond Manco explotó contra Paolo Guerrero tras reclamar por las críticas

Paolo Guerrero se expresó en redes sociales contra todos sus detractores y ahora fue Reimond Manco quien le dejó un recado por solo hablar cuando lo critican. A continuación, todos los detalles.

Paolo Guerrero se convirtió en tendencia durante las últimas horas al exponer sus más sinceras sensaciones frente a las diversas críticas que generó su nivel de juego en el Sport Boys vs. Alianza Lima disputado en el Estadio Nacional. Las redes sociales se incendiaron de respuestas y diversos comentarios, así que también se tuvo la respuesta de un Reimond Manco que no se guardó nada.

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“Ah, listo, ahora todos son entrenadores, opinan y comentan qué partido yo debería jugar. Existe cada personaje que nunca jugó y, si jugó, fue malísimo, y quieren opinar de mí. Ya esto cada día está peor. Saquemos a esta gente que no le aporta nada al fútbol peruano, pero ya, y de pronto las viudas que los pesetean por montar un video en redes a querer desestabilizar”; publicó Paolo Guerrero.

Fuente: @guerrero9

Frente a este mensaje que va en contra de quienes cuestionan a Paolo Guerrero, apareció Reimond Manco durante la más reciente edición del programa ‘Juego Cruzado‘ para decirle al delantero que mejor no escriba nada en redes sociales solamente cuando el panorama es negativo, sino que también sería importante hacerlo cuando lo elogian. Palabras más palabras menos, el mensaje fue así.

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“Cuando te piden a la selección no haces un post a decir ‘gracias a tal periodista porque no está comprado y me parece que estudió en la mejor universidad y tiene sus comentarios acertivos’. No lo haces, te quedas callado porque es halago. Pero cuando tienes alguna crítica con respeto, quédate callado también y sigue en lo tuyo. Suficiente con que Pablo Guede te diga que estás haciendo las cosas bien”; manifestó con énfasis Reimond Manco.

Los números de Paolo Guerrero que generan críticas en esta temporada 2026

Los cuestionamientos hacia el rendimiento de Paolo Guerrero se vienen intensificando durante los últimos partidos al no necesariamente estar jugando muy cerca al área rival como sería lo habitual. Hoy retrocede más para ser parte del juego y en cierta manera por dicho aspecto es que se entiende que por ahora no tiene goles marcados en las 4 fechas disputadas del Torneo Clausura 2026.

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Así es. El ‘Depredador‘ tan solo ha podido anotar 4 goles en 18 partidos disputados en lo que va de la presente temporada y por ende es que muchos hinchas cuestionan incluso su titularidad dentro del esquema de Pablo Guede. Veremos cómo afecta esta situación en lo que se viene a un Paolo Guerrero que sin duda alguna sabe cómo despejar las dudas y demostrar en la cancha.

Fuente: Getty Images.

DATOS CLAVES

Paolo Guerrero criticó en redes a quienes cuestionan su rendimiento con Alianza Lima.

criticó en redes a quienes cuestionan su rendimiento con Alianza Lima. Reimond Manco aconsejó a Paolo Guerrero guardar silencio ante las críticas periodísticas.

aconsejó a guardar silencio ante las críticas periodísticas. Paolo Guerrero no registra goles en cuatro fechas del Torneo Clausura 2026.