Dónde ver EN VIVO FBC Melgar vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026: canales de TV y streaming online

FBC Melgar y Sporting Cristal se enfrentan en el Estadio Monumental de la UNSA. En el gran encuentro del fin de semana, ahora conoce cómo seguirlo desde cualquier locación.

FBC Melgar y Sporting Cristal juegan esta noche en el Estadio Monumental de la UNSA ubicado en la ciudad de Arequipa. En el partido más esperado de la jornada y que durante las últimas temporadas viene tomando la temperatura de un verdadero clásico por la historia de los equipos, en la siguiente nota podrás enterarte los detalles de los horarios establecidos y de los canales de transmisión.

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Hablando del nivel de los equipos en este inicio del Torneo Clausura 2026, recordemos que FBC Melgar derrotó 3-1 en condición de visita a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y dejó una buena impresión. Por otro lado, Sporting Cristal logró un importante triunfo por 1-0 ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Alberto Gallardo y con ello es que empezaron con el pie derecho.

¿A qué hora juegan FBC Melgar vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (26/07)

¿Dónde ver FBC Melgar vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

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Posibles alineaciones de FBC Melgar vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

FBC Melgar | Jorge Cabezudo; Matías Lazo, Juan Escobar, Alec Deneumostier, Matías Zegarra; Gian García, Walter Tandazo; Jefferson Cáceres, Nicolás Quagliata; Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta. DT: Miguel Rondelli.

Sporting Cristal | Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún; Santiago González, Maxloren Castro y Hernán Barcos. DT: Roberto Mosquera.

DATOS CLAVES

FBC Melgar y Sporting Cristal juegan hoy a las 20:00 horas en Arequipa .

y juegan hoy a las 20:00 horas en . L1 MAX transmitirá el encuentro disputado en el Estadio Monumental de la UNSA.

transmitirá el encuentro disputado en el FBC Melgar venció 3-1 a Cienciano y Sporting Cristal superó 1-0 a Deportivo Garcilaso en la fecha 1 del Torneo Clausura 2026.