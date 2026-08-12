Alianza Lima vs. Universitario: cuándo y dónde será el clásico del Torneo Clausura 2026

El clásico del fútbol peruano, correspondiente al Torneo Clausura 2026, ya está confirmado. Mira cuándo jugará Alianza Lima vs Universitario.

El fútbol peruano vivirá una jornada vibrante en la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Alianza Lima y Universitario de Deportes volverán a verse las caras en un duelo trascendental para el campeonato.

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El compromiso se disputará exactamente el sábado 12 de septiembre de 2026, una fecha clave en el calendario deportivo nacional. Las expectativas entre las aficiones de ambos equipos están al máximo para este segundo superclásico del año.

Alianza Lima vs. Universitario, la temporada pasada. (Foto: X).

Fecha, hora y estadio para el Alianza Lima vs. Universitario

El choque de titanes está pactado para arrancar a las 8:00 PM (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva. La mítica cancha de Matute albergará a la hinchada íntima en busca de tres puntos de oro.

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La programación oficial de este choque estelar fue revelada por la periodista Ana Lucía Rodríguez durante la emisión del programa Hablemos de L1 MAX.

El antecedente directo en el Estadio Monumental “U”

Para entender la tensión de este partido hay que revisar el primer clásico disputado en abril de 2026 por el Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Universitario de Deportes se impuso por 1-0 ante Alianza Lima en condición de local.

El único tanto del encuentro fue obra del volante Martín Pérez Guedes, quien definió de cabeza tras un certero centro de Álex Valera. Aquel triunfo merengue le quitó el invicto a los íntimos en un partido muy peleado de inicio a fin.

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🎙️@analuciarf & @Gustavo_p4 : "EL CLÁSICO SE JUGARÍA EL SÁBADO 12 DE SETIEMBRE A LAS 8 DE LA NOCHE"#HablemosDeMAX #AlianzaLima #universitariodedeportes



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📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. pic.twitter.com/KhKp81P1pz — L1MAX (@L1MAX_) August 12, 2026

Un cierre de torneo al rojo vivo del Clausura 2026

Alianza Lima llega a este compromiso con la motivación extra de cobrarse revancha y hacer valer su localía tras haber ganado el Torneo Apertura. El triunfo en Matute es fundamental para mantener el liderazgo en la tabla acumulada.

Por su parte, Universitario saltará al campo victoriano con el firme objetivo de repetir la hazaña lograda en el Apertura y dar la estocada decisiva en la pelea por el Clausura. La transmisión en vivo estará a cargo de la señal oficial de L1 MAX.

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