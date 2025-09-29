El fútbol peruano se encamina hacia una posible y significativa transformación en su formato de competición a partir de la temporada 2026. Una propuesta del club Comerciantes Unidos, detallada por Carlos Panez de Exitosa Deportes, busca inyectar mayor competitividad y emoción al torneo, planteando un cambio radical en la estructura de los campeonatos Apertura y Clausura.

Cambio de formato en la Liga 1 del 2026

A diferencia del sistema actual, el nuevo formato no solo definiría un ganador para cada torneo, sino que culminaría en una fase de eliminación directa, similar a ligas como la argentina. Esta iniciativa, actualmente bajo evaluación por la nueva Asociación Autónoma de la Liga, podría marcar un antes y un después en la organización del fútbol profesional peruano.

Bajo el esquema propuesto, cada torneo corto (Apertura y Clausura) contaría con 18 fechas. Se mantendrían las 17 jornadas regulares de todos contra todos, pero se añadiría un “clásico regional” en cada torneo. El objetivo principal de esta fase regular sería que los equipos sumen puntos en la tabla general para asegurar uno de los ocho primeros puestos, clasificando así a la fase final.

Publicidad

Publicidad

Liga 1 cambaría para la temporada 2026. (Foto: X).

Así que jugaría la nueva Liga 1 de Perú

Los ocho mejores equipos de cada torneo corto avanzarían a una emocionante fase de playoffs:

Cuartos de Final: Se jugarían a partido único. El equipo mejor posicionado en la tabla de la fase regular tendría la ventaja de la localía. Los enfrentamientos serían preestablecidos: 1° vs. 8°, 2° vs. 7°, 3° vs. 6°, y 4° vs. 5°.

Semifinales: Se disputarían a partidos de ida y vuelta, buscando generar mayor expectativa y posibilidades de revancha.

Publicidad

Publicidad

Gran Final: El partido que definiría al campeón del torneo se jugaría a partido único en una sede neutral.

Fútbol Peruano se parecería a la Argentina

Una característica novedosa de la propuesta es la gestión de los empates en los duelos de eliminación directa. En caso de que un partido “mata a mata” culmine sin un ganador en el tiempo reglamentario, la definición se llevaría a cabo directamente a través de una tanda de penales, eliminando el tiempo extra para asegurar rapidez y emoción. Este modelo de campeonato, incluyendo el “mata a mata” con los ocho mejores y las semifinales a doble partido, se asemeja al de la Liga Argentina.

Publicidad

Publicidad

En total, se jugarían 18 partidos por torneo corto y 13 duelos adicionales en los playoffs. La propuesta de Comerciantes Unidos representa un cambio estratégico con el potencial de revitalizar la Liga 1. Sus defensores argumentan que la fase de playoffs aumentaría el interés de los aficionados y la competitividad hasta el final.