Se hizo pública la sanción que recibirá Carlos Zambrano por sus expulsiones: “Me parece justa”

Carlos Zambrano se conoce muy bien por ser un jugador que es un buen central, pero que tiene el gran defecto de perder rápido la cabeza. Este año 2025 ha sido una temporada en la que no ha sabido controlarse lo suficiente como para seguir en cancha. Dejando a su equipo con un jugador menos hasta en 6 oportunidades. Siendo un récord en su carrera como profesional y en Alianza Lima tomaron una decisión sobre el tema.

Tras la derrota por 2-1 frente a Cienciano, Franco Navarro salió a hablar para L1 Max. Tocando el tema de las expulsiones que vienen siendo recurrentes en el cuadro ‘blanquiazul’. “Tenemos que apretarnos y corregir muchas cosas en la interna, como equipo, como grupo y también por los excesos en el tema de las expulsiones. Creo que ya es el momento de sentarnos y corregir el tema de Carlos Zambrano en la interna”, explicó.

Por eso se espera que el defensor de 36 años de edad, tenga una sanción ejemplar para lo que resta del Torneo Clausura. Por ello, se ha hecho público lo que será el duro castigo que tendrá que afrontar debido a sus constantes agresiones que dejan al equipo con uno menos.

¿Qué sanción sufrirá Carlos Zambrano por sus expulsiones?

Debido a las constantes veces en las que ha sido expulsado, el club no tiene otra opción más que castigarlo mediante una sanción económica. Así lo pudo dar a conocer el mismo jugador en una entrevista para RPP. De esta forma, se espera que con esta amonestación piense dos veces antes de volver a ver la cartulina roja en un partido.

“Sí, hable con Franco Navarro y con Franquito y me va a ‘caer’ una sanción económica, de la cual me hago cargo. Me parece justa“, fue lo que comentó el futbolista. Así que al menos para la satisfacción del hincha que está molesto con sus constantes rojas, sabe que recibirá un escarmiento que se espera ayude a que tenga más cuidado en el futuro.

Carlos Zambrano (Foto: Getty).

Por otro lado, también habló de su contrato con el equipo de La Victoria. Pues varios lo quieren fuera después de sus expulsiones, pero aseguró que está feliz y que se va a quedar. “Sí, tengo contrato para ‘todos los sapos malos’. Tengo un año más de contrato, gracias a Dios. Soy feliz aquí y espero darle algunas alegrías“, sentenció sobre el tema.

¿Cuántas expulsiones suma Carlos Zambrano en el 2025?

En lo que va de la temporada 2025, Carlos Zambrano ha sido expulsado en un total de 6 oportunidades. El defensor nacional ha tenido muchos problemas para conservar la calma en los partidos, siendo expulsado en la mayoría de encuentros a nivel internacional.

