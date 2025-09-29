CONAR tomó tajante decisión de cara al próximo partido de Alianza Lima y eligió a sorpresivo árbitro

Alianza Lima atravesó momentos complicados en su visita a Cusco, donde terminó con un jugador menos frente a Cienciano. La molestia dentro del plantel fue evidente, especialmente por el desempeño del árbitro Jonathan Zamora, cuyas decisiones habrían afectado el desarrollo del partido en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Ante dicha situación, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) optó por no repetir la designación y nombró a un nuevo árbitro para el próximo duelo del cuadro ‘íntimo’ frente a Atlético Grau.

Terna arbitral del Alianza Lima vs. Atlético Grau

En el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima recibirá a Atlético Grau con el objetivo de hacerse fuerte en Matute y recuperarse del reciente tropiezo en Cusco.

De cara a este compromiso, el equipo de Néstor Gorosito ya conoce al encargado de impartir justicia: la CONAR designó a Julio Quiroz como árbitro principal para el duelo.

Árbitro principal: Julio Quiroz

Asistente 1: Francisco Ziani

Asistente 2: Mauricio Flores

Cuarto árbitro: Rudy Mendez

VAR: Milagros Arruela

AVAR: Carlos Llerena

Julio Quiroz, árbitro principal del Alianza Lima vs. Atlético Grau (Difusión).

Quiroz es un juez con experiencia en la actual temporada de la Liga 1, habiendo dirigido múltiples partidos a lo largo del Apertura y el Clausura. Incluso, ya ha impartido justicia en duelo de Alianza Lima, con antecedentes que podrían generar cierta tranquilidad en la hinchada ‘blanquiazul’.

Las veces que Julio Quiroz arbitró partidos de Alianza Lima

Durante la presente temporada, Julio Quiroz ha estado al frente de dos compromisos de Alianza Lima. El primero fue en el Torneo Apertura, cuando dirigió el encuentro ante Ayacucho FC, donde los ‘victorianos’ se impusieron por 2-0. En dicho duelo, el árbitro mostró cuatro tarjetas amarillas.

Más adelante, en el Torneo Clausura, Quiroz volvió a coincidir con el conjunto ‘grone’ en el choque frente a ADT en Matute, donde Alianza volvió a sumar de a tres. Aquella vez, el trámite fue más controlado, ya que solo se registró una amonestación durante todo el partido.

