Las tres bajas potentes que tendrá Alianza Lima contra el Atlético Grau de Raúl Ruidíaz y Ángel Comizzo

Alianza Lima se prepara para un crucial enfrentamiento este miércoles contra Atlético Grau en Matute, un partido que pondrá a prueba la resiliencia y profundidad de su plantilla. El técnico Néstor Gorosito se enfrenta al desafío de reajustar su estrategia debido a importantes bajas que afectarán tanto la defensa como el ataque del equipo blanquiazul, que busca un triunfo vital en el Torneo Clausura.
Las bajas de Alianza Lima contra Atlético Grau
Renzo Garcés cumplirá la última de sus cuatro fechas de suspensión, impuestas tras el clásico contra Universitario de Deportes por insultos al árbitro. Su ausencia en la zaga ha sido un dolor de cabeza constante para Gorosito, obligándolo a improvisar en varias ocasiones. Aunque su regreso para futuros encuentros es una noticia esperanzadora, no estará disponible para este choque fundamental.
Carlos Zambrano recibió una tarjeta roja directa por un codazo en el reciente y controversial partido contra Cienciano, marcando su sexta expulsión en la temporada 2025. La indisciplina de Zambrano ha sido una preocupación recurrente, y su ausencia deja un vacío considerable en la línea defensiva, forzando a la dirección técnica a buscar alternativas urgentes.
Alianza Lima cayó contra Cienciano en Cusco. (Foto: X).
Eryc Castillo también fue expulsado en el encuentro ante Cienciano, tras una entrada fuerte. Su baja impacta directamente en el frente de ataque, donde Alianza Lima necesita generar oportunidades claras para asegurar la victoria. La ausencia de Castillo limitará las opciones ofensivas de Gorosito, quien deberá encontrar la manera de mantener la capacidad goleadora del equipo.
Alianza Lima debe replantear contra Atlético Grau
Estas ausencias obligan a Alianza Lima a depender aún más de su cohesión colectiva y la aparición de nuevos talentos. El cuerpo técnico tendrá que demostrar su capacidad para adaptar el esquema táctico y motivar a los jugadores disponibles para superar estas adversidades. La presión es alta, ya que el equipo busca consolidarse en la parte alta de la tabla en un Torneo Clausura muy competitivo.
ver también
Alianza Lima con uno menos: Carlos Zambrano se volvió hacer expulsar
Atlético Grau no será un rival fácil. Dirigido por Ángel Comizzo, el equipo cuenta con figuras destacadas como Raúl Ruidíaz, ambos personajes con historia viva en el eterno rival: Universitario. Grau llegará a Matute con la intención de aprovechar las bajas de Alianza y llevarse puntos importantes, haciendo de este partido una verdadera prueba de carácter para los blanquiazules.
Partido clave para el Alianza Lima de Gorosito
A pesar de las circunstancias adversas, Alianza Lima tiene la obligación de mostrar su mejor versión en casa. La afición de Matute, conocida por su apoyo incondicional, espera una victoria que impulse al equipo en su camino hacia el título del Torneo Clausura. Será fundamental que el equipo demuestre corazón, disciplina y una notable capacidad de adaptación para superar estos obstáculos y asegurar los tres puntos en este crucial encuentro.
ver también
Pese a la dura derrota frente a Cienciano: el líder de Alianza Lima que los hinchas más reconocen y destacan