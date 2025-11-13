Los 7 jugadores que tienen que volver a Universitario en diciembre y cambiarían todo

Universitario afrontará diciembre con una lista de siete futbolistas que deben regresar tras culminar sus préstamos en distintos equipos de la Liga 1. Se trata de jugadores que salieron para sumar minutos, pero cuyos contratos obligan a su retorno y que podrían modificar por completo la planificación deportiva para la próxima temporada.

De hecho, si bien algunos tienen contrato hasta el 2026 y se tendrá que ver qué sucede con ellos, otros tantos terminan su vínculo en diciembre del 2025 y, en ese caso, se negociará o se irán.

El técnico Jorge Fossati considera este grupo como un “refuerzo interno”, ya que varios de ellos han tenido continuidad y llegan con más rodaje del que tenían antes de salir, como el portero Diego Romero o el defensa Gustavo Dulanto.

El comando técnico evaluará caso por caso para determinar quiénes pueden competir por un lugar y quiénes deberán volver a ser cedidos o entrar en alguna negociación. Los jugadores que regresa son: Diego Romero, Álvaro Rojas, Gustavo Dulanto, José Bolívar, Piero Guzmán, Yuriel Celi y Jarek Elías.

Los siete jugadores de Universitario que regresan en diciembre. (Foto: Transfermarkt)

¿Qué jugadores renovó Universitario?

Universitario empezó con su plan para la temporada 2026, donde buscarán ser protagonistas de la Copa Libertadores 2026 y el tetracampeonato de la Liga 1. Por ello es que hizo oficial las renovaciones de Williams Riveros y Matías Di Benedetto.

Mientras tanto también tiene planeado extender el contrato de Rodrigo Ureña y, en paralelo, analiza la continuidad del portero Sebastián Britos.

Universitario renovó a Di Benedetto y Riveros. (Foto: Universitario)

¿Qué jugadores de Universitario terminan contrato?

Universitario tiene cinco jugadores que terminan contrato en diciembre: Diego Churín, Sebastián Britos, Jairo Vélez, Aamet Calderón y Jhefferson Rodríguez.

¿Qué jugadores regresarán a Universitario en diciembre?

Son siete los jugadores que deben volver a Universitario en diciembre: Diego Romero, Álvaro Rojas, Gustavo Dulanto, José Bolívar, Piero Guzmán, Yuriel Celi y Jarek Elías.

