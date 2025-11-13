En Universitario comenzaron los movimientos importantes. Según el periodista Gustavo Peralta, la dirigencia crema se reunirá en los próximos días con una pieza fundamental del tricampeonato de la Liga 1 para presentarle una propuesta formal de renovación que incluya un aumento de sueldo y mejores condiciones deportivas.

Rodrigo Ureña, quien tiene contrato vigente hasta diciembre del 2026, no había recibido hasta ahora ninguna propuesta oficial para extender su vínculo o mejorar sus términos, situación que generó preocupación en su entorno y abrió la puerta a clubes del extranjero interesados en ficharlo.

La intención de la nueva administración es clara: que Rodrigo Ureña siga siendo el eje del equipo en la Copa Libertadores 2026 y evitar que explore ofertas fuera del país. Su rendimiento, liderazgo y regularidad lo han convertido en una pieza difícil de reemplazar.

Así lo dejó en claro el periodista Gustavo Peralta en una reciente emisión de L1 MAX: “Máximo a fines de enero sale la nacionalización de Riveros y Di Benedetto. Con Ureña van hablar con él para la mejora del contrato”.

Universitario festejando el tricampeonato de la Liga 1. (Foto: Liga 1)

¿Rodrigo Ureña se va de Universitario?

Tras semanas de incertidumbre, Universitario decidió dar un paso clave para retener a uno de los pilares del tricampeonato: Rodrigo Ureña. El club coordinará una reunión para presentarle una mejora salarial y convencerlo de seguir en Ate.

Recordemos que Rodrigo Ureña tiene contrato hasta diciembre del 2026 y en más de una vez declaró que le gustaría seguir, pero que hasta el momento no ha recibido ningún tipo de comunicación por parte del club.

¿Cuánto dinero gana Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña gana 30 mil dólares mensuales en Universitario, según el último reporte de Salary Sport. Bajo esta información, el volante se lleva 360 mil dólares por temporada.

¿Qué jugadores siguen en Universitario?

Universitario viene asegurando el plantel para la temporada 2026 y nombres como Williams Riveros, Matías di Benedetto, Edison Flores, Andy Polo y Alex Valera son fijos.

