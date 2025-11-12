Tras el error ante Rusia, hinchas de Universitario compararon a Gallese y Britos: “Tiene más recursos”

El empate entre Perú y Rusia trajo polémica. Más allá del resultado, la actuación de Pedro Gallese generó debate en redes sociales, sobre todo entre los hinchas de Universitario, quienes aprovecharon el momento para compararlo con Sebastián Britos, actual portero crema.

Tras el error del portero Pedro Gallese en una salida que terminó en gol ruso, los fanáticos cremas encendieron las redes con comentarios como “ambos son regular a bueno” o “a Britos por menos lo crucifican”.

El uruguayo Sebastián Britos fue una pieza clave en el tricampeonato de Universitario, con un rendimiento que lo ha posicionado como uno de los mejores arqueros de la Liga 1. Pero, con todo eso, se dice que Pedro Gallese podría llegar al cuadro crema.

Mientras tanto, Gallese, capitán de la Selección Peruana, sigue contando con la confianza total del comando técnico de Manuel Barreto, pero la historia en su club es otra pues no ha renovado contrato con Orlando City y hoy está libre para fichar por cualquiera.

¿Quién será el portero de Universitario para el 2026?

El amistoso entre Perú y Rusia no solo dejó análisis futbolístico, sino también una inesperada comparación entre Pedro Gallese y Sebastián Britos. Los hinchas de Universitario fueron contundentes en redes y dejaron claro que el ‘Pulpo’ “tiene más recursos” a pesar del error.

Esta situación pone sobre la mesa el futuro del arco de Universitario. Muchos dicen que Sebastián Britos no seguirá y que en su reemplazo entrará Pedro Gallese, pero tras el error de hoy en el Perú vs. Rusia, algunos empiezan a dudar.

Sebastián Britos, portero de Universitario. (Foto: Universitario)

¿Cuánto dinero gana Sebastián Britos?

Sebastián Britos gana 15 mil dólares en Universitario, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 180 mil dólares.

¿Hasta cuándo Sebastián Britos tiene contrato con Universitario?

Sebastián Britos tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2025. Llegando al Perú en enero del 2024, la información indica que la dirigencia crema no le renovará el contrato al portero.

