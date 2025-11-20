El crack que fue ofrecido a Universitario, pero Juan Reynoso golpeó y se lo terminó llevando a Melgar

Bomba en el mercado peruano. El futuro de Pablo Erustes, delantero que lleva 15 goles en la temporada 2025 de la Liga 1, dio un giro inesperado y está próximo a convertirse en nuevo jugador de Melgar, club que hoy tiene a Juan Reynoso. El atacante firmará un contrato por tres años, cerrando una negociación que avanzó en silencio mientras otros equipos evaluaban su fichaje.
Lo más llamativo es que Pablo Erustes había sido ofrecido a Universitario, club que actualmente busca reforzar su ataque tras la salida confirmada de Diego Churín. Sin embargo, la administración crema nunca avanzó de manera concreta y perdió terreno rápidamente.
En Arequipa ven a Pablo Erustes como un jugador con proyección, potencia física y capacidad para adaptarse al modelo que Juan Reynoso promueve. Además, dentro de poco tendrá la gran ventaja de que será nacionalizado y así dejará de ocupar una plaza de extranjero.
La información completa la brindó el periodista Gustavo Peralta: “A pesar del interés de Emelec y del Erbil SC de Irak (que lo quiso a mitad de este año), Pablo Erustes está muy cerca de cerrar con Melgar. El cuadro arequipeño le ofrece tres años de contrato al atacante, quien se encuentra en proceso de nacionalización como peruano. Hace unas semanas fue ofrecido a Universitario, pero la operación no avanzó”.
¿Pablo Erustes firma por Melgar?
Mientras Universitario sigue definiendo su lista final de refuerzos, Melgar se adelantó y aseguró una de las oportunidades más interesantes de la Liga 1: Pablo Erustes.
Lo más probable es que Pablo Erustes termine fichando por Melgar, mientras que Universitario sigue buscando a su nuevo delantero, ese que sea la estrella de la Copa Libertadores 2026.
¿Cuántos años tiene Pablo Erustes?
Pablo Erustes tiene 31 años y si bien es argentino, dentro de poco obtendrá la nacionalidad peruana y no ocupará plaza de extranjero.
¿Cuánto vale Pablo Erustes?
Pablo Erustes vale 400 mil euros, según el último reporte de Transfermarkt.
