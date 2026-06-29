Tal como fuimos avisando en este tiempo. Pumas no quería continuar con Piero Quispe. Ahora es jugador libre, luego de rescindir el contrato.

El mediocampista peruano Piero Quispe ha quedado oficialmente libre tras desvincularse de los Pumas de la UNAM de México. El periodista César Luis Merlo, en exclusiva para Súper Deportivo, confirmó que el volante nacional firmó la rescisión de su contrato, el cual originalmente se extendía hasta diciembre de este año.

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Con esta decisión, el futbolista de 24 años culmina su etapa con el conjunto de la Liga MX. De momento, no se ha esclarecido de forma oficial cuál será el próximo equipo en la carrera del talentoso mediocampista ofensivo.

Piero Quispe se va de los Pumas UNAM. (Foto: X).

¿Piero Quispe vuelve a Universitario?

La sorpresiva condición de agente libre del volante nacional ha encendido de inmediato las expectativas en Universitario de Deportes de cara al Torneo Clausura. Diversos reportes en el entorno del fútbol peruano sugieren que la directiva crema vería con muy buenos ojos la posibilidad de repatriar al talentoso jugador.

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Al no confirmarse todavía su paradero, el regreso de Quispe al cuadro de Ate surge como una de las alternativas más comentadas por los aficionados. Una eventual vuelta al Estadio Monumental le permitiría recuperar el protagonismo absoluto en el torneo local.

Los números de Quispe en México y Australia

Durante su permanencia con la camiseta del conjunto universitario mexicano, el volante acumuló una importante cantidad de minutos en el terreno de juego. En total, Quispe llegó a disputar 77 partidos oficiales con el cuadro de la UNAM, registrando cinco goles anotados y brindando cuatro asistencias.

Por otro lado, el jugador también sumó rodaje internacional en el balompié de Australia con el Sydney FC durante la temporada 2025-2026. Su paso por la liga australiana concluyó con un saldo estadístico de dos goles marcados y cinco asistencias otorgadas en 30 compromisos.

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Opciones en el extranjero para el volante

A pesar del fuerte vínculo emocional con la escuadra merengue, el mercado internacional también podría presentar opciones atractivas para el futuro del futbolista. La prensa deportiva especula que equipos de ligas competitivas en Sudamérica y Norteamérica estarían siguiendo muy de cerca su situación actual.

Entre los posibles destinos en el extranjero que se comentan destacan el fútbol de Argentina, la MLS de Estados Unidos o incluso la permanencia en México. En los próximos días se aclarará el panorama para Piero Quispe, quien ahora tiene la total libertad de elegir su próximo destino profesional.

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