Alianza Lima empató 1-1 con Sporting Cristal, y la celebración fue potente. Para Miguel Araujo la situación fue distinta, desde los celestes.

El reciente duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima dejó mucho más que un 1-1 en el marcador. Tras el pitazo final, el defensor Miguel Araujo brindó declaraciones en zona mixta que encendieron la polémica entre la hinchada blanquiazul.

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Pese a su conocido pasado y confeso hinchaje por el club de La Victoria, Araujo analizó el encuentro con una frialdad que sorprendió a muchos. El zaguero rimense fue contundente al minimizar el desempeño del equipo rival durante el trámite del partido.

“Solamente el gol fue la excepción después tuvimos el control los 90’. Son errores que cada uno asume. Nosotros nos decimos las cosas en la cara”, sentenció Araujo ante los medios de comunicación.

Superioridad de Sporting Cristal en el análisis

El defensa nacional no ocultó su fastidio por el resultado, asegurando que Sporting Cristal fue ampliamente superior en el campo. Para Araujo, el empate de Alianza Lima no fue producto de una construcción sostenida, sino de una desatención puntual.

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“Cómo jugamos, cómo fuimos superiores al rival y qué nos empaten faltando 3 minutos, jode muchísimo”, añadió el futbolista. Sus palabras reflejan un compromiso total con la institución rimense, dejando de lado cualquier sentimiento personal hacia su antiguo club.

Profesionalismo sobre el sentimiento

Esta actitud ha generado reacciones divididas, pues muchos seguidores íntimos esperaban una postura distinta de quien siempre se identificó con sus colores. No obstante, Araujo dejó claro que, en la cancha, su prioridad absoluta es defender los intereses de Sporting Cristal.

“Solamente el gol fue la excepción después tuvimos el control los 90’. Son errores que cada uno asume. Nosotros nos decimos las cosas en la cara. Cómo jugamos, cómo fuimos superiores al rival y qué nos empaten faltando 3 minutos, jode muchísimo”



Miguel Araujo, jugador de… pic.twitter.com/vGDAwINZ0P — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) May 10, 2026

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El defensor subrayó la autocrítica interna que existe en el plantel dirigido por el Rímac. Al señalar que “se dicen las cosas en la cara”, Araujo reafirma su rol como líder en un vestuario que se fue del estadio con sabor a derrota.

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