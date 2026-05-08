Araujo reveló que Santamaría insistió en ser cambiado en el Universitario vs Coquimbo Unido: “Fue un pedido”

El estratega nacional confirmó que el defensor 'crema' le pidió ser sustituido durante el partido frente a Coquimbo Unido.

Jorge Araujo habló luego de regresar al país tras la caída de Universitario de Deportes frente a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores. El técnico nacional contó detalles sobre la inesperada charla que tuvo con Anderson Santamaría, quien durante el partido le solicitó ser reemplazado.

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Fue una noche para el olvido para los ‘merengues’, que comenzaron ganando, pero luego fueron superados por completo y terminaron siendo dominados durante el resto del encuentro.

¿Qué pasó con Anderson Santamaría?

Varios jugadores quedaron señalados por los hinchas tras la derrota, aunque Edison Flores y Williams Riveros fueron de los más cuestionados. En especial, el paraguayo, que no tuvo un buen ingreso en el segundo tiempo y recibió diversas críticas hacia Jorge Araujo por haber sacado a Anderson Santamaría para darle lugar a ‘Tarzán’.

Sobre este tema, Araujo dejó en claro lo siguiente: “Era el árbitro que le había comentado a Santamaría que lo iba a expulsar en la siguiente jugada. Santamaría y yo lo conversamos y fue algo que tuvimos que resolver porque la sensación fue esa. La otra vez contra Nacional, Caín también tuvo una jugada bastante arriesgada, pero lo sostuvimos porque sentíamos la seguridad de que el jugador podía jugar con la María durante todo el partido”.

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Posterior a ello, dejó una postura firme sobre esta situación: “Para mí, sacar un jugador por esa cuestión a veces no es fácil, pero hay que tomar decisiones. Fue simplemente eso”.

“Fue un pedido más de él que mío, porque yo en realidad lo hubiese sostenido todo el partido, pero hay que entender también al jugador las sensaciones que tiene dentro del campo y él creía que era una posibilidad para él ser expulsado y nos reforzó eso más de una vez en el entretiempo”, sentenció el DT.

“Recibimos el 2T un gol que no esperábamos por un cambio obligado en el entretiempo. El árbitro le había comentado a Santamaría que lo iba a expulsar. Fue un pedido más de él que mío”



Jorge Araujo, jugador de Universitario



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Próximo partido de Universitario

Tras la dura derrota ante Coquimbo Unido por la fase de grupos de la Copa Libertadores, Universitario volverá a la acción la próxima semana cuando se enfrente a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Dicho encuentro se llevará a cabo el lunes 11 de mayo a partir de las 20:30 horas de Perú en las instalaciones del estadio Miguel Grau del Callao.

DATOS CLAVES

Anderson Santamaría solicitó su cambio en el entretiempo del partido ante Coquimbo Unido por temor a ser expulsado.

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El árbitro le advirtió al defensor que vería la tarjeta roja en la siguiente jugada de riesgo que protagonizara.