Por más que Sporting Cristal haya vuelto al triunfo el día de hoy frente a ADT en el Estadio Alberto Gallardo, el fastidio de los hinchas se mantiene en pie y desde las tribunas se escucharon distintos cánticos hacia el equipo y la dirigencia. Ahora, frente a este complicado panorama que viene desde hace semanas, jugadores como Yoshimar Yotún y Miguel Araujo dieron sus puntos de vista.

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Si bien Sporting Cristal consiguió 3 puntos y de alguna manera mostraron rebeldía frente a un resultado adverso que se dio en el primer tiempo ante ADT, aún sigue en la parte baja de la tabla de posiciones con tan solo 19 unidades de 48 posibles. Dicho todo esto, los referentes del plantel dieron la cara y conversaron con la prensa deportiva local luego del encuentro de esta mañana.

“Pienso que este triunfo fue más que merecido porque jugamos bien y nos da un momento de tranquilidad para trabajar en esta semana. No sé si esto cambiará las cosas. Los hinchas que vienen siempre están acostumbrados a que Cristal gane con goleadas, pero si eso no se puede puedo asegurar que vamos siempre a dejar todo en la cancha. El grupo está dolido por el presente del equipo, pero sigue trabajando muy fuerte“; declaró Yoshimar Yotún en L1 MAX.

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Asimismo, Miguel Araujo evidenció la importancia de hacerse cargo del mal momento que atraviesa Sporting Cristal en lo que va de la presente temporada. “Se necesita autoanálisis y autocrítica. No sirve de nada hablar y luego llegar a los entrenamientos para hacer lo mismo. Nunca alcanza cuando uno solo se dedica a hablar. Esto cambiará cuando cada jugador tome responsabilidad y entregue el máximo en los entrenamientos y en los partidos“.

"Los hinchas no merecen este mal momento al igual que nosotros. Ya estamos hartos de que cada uno no asuma su responsabilidad. Hay que decirnos las cosas también en la cara". Miguel Araujo habló fuerte tras la victoria de Sporting Cristal por 2-1 ante ADT.



Video: Mayfer Fuentes pic.twitter.com/QfbrxCIRMf — Agencia Andina (@Agencia_Andina) May 24, 2026

El enojo de los hinchas de Sporting Cristal por el mal momento del equipo

A pesar del triunfo ante ADT y que volvieron a conseguir 3 puntos luego de 5 fechas en el Torneo Apertura 2026, los hinchas de Sporting Cristal mostraron su total descontento y frustración en contra de los jugadores por el rendimiento que venían mostrando durante el primer tiempo del duelo, en donde por cierto el equipo visitante estaba ganando 1-0 con un buen gol de Jordan Guivin.

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Es más, luego se escucharon cánticos en contra de la actual directiva liderada por Joel Raffo y claramente se entiende un total divorcio en la relación. Ahora Sporting Cristal deberá pasar la página y enfocarse en un partido clave que se le viene por Copa Libertadores 2026, el cual será en condición de visita ante Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla el jueves 28 de mayo a las 17:00 horas.

¡DESCONTENTO TOTAL! ❌ Hinchas de Sporting Cristal molestos con el desempeño de varios jugadores e hicieron sentir su molestia en el partido vs ADT.#fuerzacristal💪🎽⚽️ #futbolperuano⚽ pic.twitter.com/B2jtX3NZk4 — Sporting Cristal – Fanáticos (@SCAleF21) May 24, 2026

DATOS CLAVES

A pesar de haber logrado una importante victoria ante ADT , los hinchas de Sporting Cristal mantuvieron su postura crítica y expresaron su profunda molestia a través de cánticos contra el equipo y la directiva liderada por Joel Raffo .

, los hinchas de mantuvieron su postura crítica y expresaron su profunda molestia a través de cánticos contra el equipo y la directiva liderada por . Los referentes del plantel, Yoshimar Yotún y Miguel Araujo , dieron la cara ante la prensa resaltando que, si bien el triunfo da tranquilidad, es urgente tener autocrítica y asumir responsabilidades para revertir el mal momento.

y , dieron la cara ante la prensa resaltando que, si bien el triunfo da tranquilidad, es urgente tener autocrítica y asumir responsabilidades para revertir el mal momento. El cuadro rimense deberá darle vuelta a la página rápidamente y enfocarse en su próximo reto internacional, cuando visite a Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla este jueves 28 de mayo a las 17:00 horas por la Copa Libertadores 2026.