“No puede seguir” y “No evoluciona”: las durísimas críticas a Paulo Autuori tras el Sporting Cristal 1-2 FBC Melgar

Sporting Cristal no pudo en condición de local y perdió 2-1 ante FBC Melgar en el Estadio Alberto Gallardo. En el marco de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026, los rimenses no supieron darle una alegría a su gente y ocurrió todo lo contrario ya que ahora las críticas van directamente hacia el planteamiento de un Paulo Autuori a quien parece que ya le perdieron la paciencia.

Si bien el partido fue bastante cambiante, sobre todo en el segundo tiempo con las expulsiones de Juan Cruz González y Matías Zegarra, todo parece indicar que las decisiones tomadas por Paulo Autuori no habrían sido las mejores si hablamos del planteo inicial y del recambio. A raíz de esta dura derrota jugando en condición de local es que los hinchas de Sporting Cristal se pronunciaron.

“Resultado previsible. Autuori no puede seguir, el equipo no evoluciona y depende de individualidades. Se puede acabar el año muy rápido a Cristal”, “Autuori no puede ser técnico de Sporting Cristal, ya desde el año pasado con la insistencia de Yotún en el 11 demostró que no estaba” y “Es hora que Autuori deje SC. Teniendo mejor plantel, el equipo no juega”; son algunas de las reacciones más resonantes de los aficionados celestes a través de ‘X’.

¿Cómo fue el planteamiento de Paulo Autuori en el Sporting Cristal vs. FBC Melgar?

Sporting Cristal jugó con el siguiente equipo titular frente a FBC Melgar el día de hoy en el Estadio Alberto Gallardo: Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Gabriel Santana, Santiago González y Felipe Vizeu. Luego, conforme fue dándose el partido, claramente el esquema fue variando.

Es más, con la expulsión a Juan Cruz González se vio cómo el equipo rimense de reacomodó con Leandro Sosa de lateral derecho y posterior a ello jugaron con línea de 3 defensores para que los ingresos de Maxloren Castro, Luis Iberico y Catriel Cabellos sean mejor aprovechados en ofensiva. Esto sucedió con el empate parcial de Felipe Vizeu a los 86′, pero dejaron espacios en la defensa.

Dicha situación fue muy bien aprovechada por FBC Melgar cuando a los 90’+7 apareció Cristian Bordacahar para poner el 1-2 definitivo tras una contra letal que no encontró resistencia de Sporting Cristal. Eso sí, los celestes tomaron el riesgo de salir en búsqueda del triunfo cuando el partido estaba en el tramo final y como consecuencia de ello es que sufrieron el golpe de una dolorosa derrota.

Lo que se le viene muy pronto a Sporting Cristal en el Torneo Apertura 2026

Luego de perder el día de hoy frente a FBC Melgar en el Estadio Alberto Gallardo, ahora Sporting Cristal deberá prepararse para visitar a Juan Pablo II por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. El duelo será el próximo sábado 14 de febrero a las 15:15 horas y no habrán más excusas para los celestes ya que necesitan el triunfo a como de lugar, de lo contrario la estadía de Paulo Autuori será mucho más insostenible a la que representa ser hoy en día.

