Nuevo inquilino: Se conoció el primer ascendido para la Liga 1 2026

El fútbol peruano está llegando a su final y se ha conocido al primer equipo que logró el ascenso a la Liga 1. Se trata de un nuevo inquilino como es FC Cajamarca, que se alzó como el campeón de la Liga 2 y ahora pertenecerá a la Primera División Peruana.

Este domingo 2 de noviembre se jugó el partido de vuelta por la definición de la Segunda División. Duelo en el que la UCV Moquegua llegaba con ventaja después de haber ganado en casa el primer partido. Este fue un 2-1 que dejaba abierta la definición por el título en el Estadio Cristo el Señor que lució un lleno total.

Con la ventaja el cuadro visitante intentó mantener el resultado a su favor, pero la presión les duró muy poco. A los 18 minutos Denylson Chávez consiguió marcar el 1-0, lo que terminaba igualando la serie. Este resultado hizo que los equipos se muestren un poco más de respeto, pero que también los locales se sientan más fuertes en su cancha.

Es así como a los 36 minutos lo dieron vuelta al resultado global por medio de Hairo Timaná. Quien con un fuerte remate de zurda puso la definición 3-2 , con la cual se llegaría al final de esta contienda a favor de ‘El Cóndor de los Andes’ que logró su tan ansiado ascenso a la Primera División.

FC Cajamarca campeones Liga 2 (Foto: FC Cajamarca).

¿Cómo sale el otro equipo que asciende a la Liga 1?

A pesar de haber perdido la final, la UCV Moquegua todavía guarda ilusión de poder lograr el ascenso. Pues en este caso se tendrá que definir mediante un playoff para poder ver al segundo cuadro que logre meterse en la Máxima División del Fútbol peruano en el 2026.

Para ello tendrá que esperar en la final para enfrentar al ganador del Unión Comercio vs. UCV. El cuadro que termine ganando esta serie se medirá ante la UCV Moquegua por el último pase a la Primera División peruana.

Por el momento el cuadro de Trujillo se va llevando la serie por 2-0, pero todavía falta el encuentro de vuelta. Este se disputará en el estadio Carlos Vidaurre García este domingo 2 de noviembre. De quedar empates en el resultado global se definirá por la vía de los penales.