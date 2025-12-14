Qué pasa si Sporting Cristal gana, empata o pierde ante Cusco FC por la final de los Playoffs de Liga 1

Hoy se termina la Liga 1 2025. Cusco FC y Sporting Cristal disputarán el partido de vuelta de los playoffs en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega a las 18:00 hora local. Si bien la ventaja momentánea es para los rimenses luego del 1-0 que consiguieron el pasado 10 de diciembre en el Estadio Nacional, vamos a analizar algunos de los escenarios que podrían darse en el encuentro.

En principio, hablando un poco de cómo podría darse el partido de esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, es importante destacar que Cusco FC tiene a su favor el conocimiento de la cancha y sobre todo la altura que complica a cualquier rival del llano, con lo cual se podría imaginar en la previa que la estrategia de Miguel Rondelli se debería imponer a la de Paulo Autuori.

En cuanto a Sporting Cristal, el equipo celeste llega al cotejo de hoy con 4 sensibles bajas. Luis Abram, Felipe Vizeu, Yoshimar Yotún y Christofer Gonzáles no estarán disponibles, aunque en el caso de los 2 últimos jugadores se sabe que han viajado a la ciudad del Cusco. Veremos si es que logran meterse a la lista de convocados para al menos ser opciones en el banco de los suplentes.

¿Qué pasa si Sporting Cristal gana ante Cusco FC por la final de los Playoffs de Liga 1 2025?

Si Sporting Cristal gana esta noche frente a Cusco FC por la final de los playoffs de la Liga 1 2025 accederán a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 al quedar como Perú 2 en la tabla de posiciones del campeonato peruano. Esta posición le daría una inyección económica de 3 millones de dólares al club por parte de Conmebol, así que sería un golazo desde todo punto de vista.

¿Qué pasa si Sporting Cristal empata ante Cusco FC por la final de los Playoffs de Liga 1 2025?

Si Sporting Cristal empata ante Cusco FC por la final de los playoffs de la Liga 1 2025 tendrán que definir la serie por medio de la tanda de penales. Es importante recordar que sí hay sumatoria de goles en la llave, pero no la validez del tanto de visitante como sucedía en épocas anteriores. Es así que depende del resultado que pueda darse esta noche en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Qué pasa si Sporting Cristal pierde ante Cusco FC por la final de los Playoffs de Liga 1 2025?

Si Sporting Cristal pierde frente a Cusco FC por la final de los Playoffs de Liga 1 2025 se despedirá de la chance de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 al quedar como Perú 3. Esta situación les daría como resultado el escenario de competir desde la Fase 2 del torneo continental, con lo cual tendrán que superar dos llaves previas y a la vez representa menos ingresos.

