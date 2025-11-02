Fue figura en Universitario en la temporada 2020 y ahora suena con fuerza en Sport Boys: “Interesa y mucho”

Distintos equipos de la Liga 1 ya están mentalizados en fichajes, salidas y renovaciones de cara a la temporada 2026. Uno de los que vendría trabajando en dicho aspecto es Sport Boys. El equipo del puerto tendrá como objetivo mejorar los resultados obtenidos en esta temporada y por ello es que ahora tienen en mente un refuerzo goleador que en su momento supo hacerla linda en el fútbol peruano vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes.

Publicidad

Publicidad

Estamos hablando específicamente de Jonathan Dos Santos. El atacante uruguayo, quien por cierto hoy en día tiene 33 años de edad, jugó en Universitario de Deportes durante la temporada 2020 y dejó gratas sensaciones. A pesar de no haber coronado sus actuaciones con un título nacional al haber quedado subcampeón tras perder la final frente a Sporting Cristal, el ‘9’ mostró enormes condiciones que ahora lo traerían de regreso al balompié nacional.

De acuerdo a una reciente información del comunicador deportivo Gustavo Peralta, podemos ir notando que desde la directiva del Callao tienen muy en cuenta la posibilidad de fichaje por los servicios del experimentado goleador charrúa de 33 años. “El delantero uruguayo Jonathan Dos Santos interesa y mucho en Sport Boys para el 2026″; reveló a través de su cuenta oficial de ‘X’.

Fuente: @Gustavo_p4

Publicidad

Publicidad

Los números de Jonathan Dos Santos con Universitario en la temporada 2020

Jonathan Dos Santos llegó a Universitario de Deportes para la temporada 2020, en donde por cierto el equipo merengue era liderado técnicamente por Ángel Comizzo quien ahora es entrenador de Atlético Grau de Piura. El delantero uruguayo arribo al fútbol peruano como uno de los refuerzos más importantes del medio y vaya que lo fue ya que en poco tiempo demostró gran calidad y categoría que incluso no le permitió seguir jugando en Ate.

ver también ¿Pedro Gallese a Universitario? El portero hincha de Alianza Lima responde sinceramente

Vistiendo la camiseta merengue, el ‘9’ charrúa disputó un total de 25 partidos y en los cuales anotó 14 goles junto a una asistencia de por medio. A raíz de estos buenos números, desde la directiva del Querétaro de la Liga MX lo tuvieron en la mira y lo ficharon al término del año 2020. Ahora, luego de varias temporadas, podría regresar a la Liga 1 y en esta ocasión para jugar en el Sport Boys.

Publicidad

Publicidad

¿En qué equipos jugó Jonathan Dos Santos a lo largo de su carrera?

Además de Universitario de Deportes, único club peruano en donde militó hasta estos momentos, Jonathan Dos Santos jugó en varios equipos internacionales, tales como: Salto FC (Uruguay), Cerro Largo (Uruguay), Danubio FC (Uruguay), San Luis (México), Querétaro FC (México), River Plate (Uruguay), Mushuc Runa (Ecuador), Everton (Chile) y CA Artigas (Uruguay). Así que ahora veremos si es que finalmente se concreta su arribo a Sport Boys pensando en la temporada 2026.

DATOS CLAVES