Paolo Guerrero envía contundente mensaje a Universitario previo al clásico: “Como debe ser”

La Liga 1 ya se prepara para vivir otro clásico lleno de emoción. Tras imponerse ante Juan Pablo II, Alianza Lima apunta ahora a Universitario de Deportes, y Paolo Guerrero se adelantó para explicar la mentalidad con la que su equipo afrontará este intenso duelo.

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Paolo Guerrero calentó la previa del clásico

A pesar de liderar el Torneo Apertura, el ‘Depredador’, con su amplia experiencia, reconoce que la tabla a veces pierde relevancia cuando los ‘compadres’ saltan al campo de juego.

“Independientemente de si llegamos punteros o no, es un clásico y vamos a tratar de sacar el resultado positivo, como queremos y como debe ser en estos partidos“, expresó a su salida de Matute.

No obstante, el arranque de temporada para el goleador ha sido complicado. Ante las preguntas sobre las críticas que recibió en las primeras jornadas, el ‘9’ evitó entrar en polémicas y dejó en claro que su mente está completamente puesta en el presente del equipo.

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“No voy a entrar en ese detalle; prefiero resaltar el sacrificio y los tres puntos. Estoy feliz por eso, pero ahora tenemos que continuar trabajando en esta semana que no hay fútbol para llegar bien al clásico”, respondió.

Emocionado por su primer clásico en el Monumental

No hay dudas de que Paolo Guerrero llega motivado para medirse ante el cuadro ‘merengue’ en el estadio Monumental. El atacante conoce la importancia del clásico y promete que Alianza Lima dará todo de sí dentro del campo.

“Es un clásico, va a ser duro para los dos y nosotros trataremos de hacer nuestro trabajo para sacar los tres puntos. Eso es un clásico”, explicó.

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¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima?

El esperado clásico entre Universitario y Alianza Lima, correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, está programado para el sábado 4 de abril a las 20:00 horas de Perú. El encuentro se disputará en el estadio Monumental de Ate y podrá verse en vivo a través de L1 MAX.

DATOS CLAVES

Alianza Lima enfrentará a Universitario el sábado 4 de abril a las 20:00 horas.

enfrentará a Universitario el a las 20:00 horas. El delantero Paolo Guerrero disputará su primer clásico en el Estadio Monumental de Ate.

disputará su primer clásico en el de Ate. El encuentro por la fecha 9 del Torneo Apertura será transmitido por L1 MAX.