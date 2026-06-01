Paolo Guerrero quiere tener pronto a dos cracks de la Selección Peruana en su Alianza Lima. Los conoce bien y podría influir en sus fichajes.

El capitán y referente de Alianza Lima, Paolo Guerrero, volvió a sacudir el mercado de pases del fútbol peruano con unas contundentes declaraciones sobre el futuro del cuadro blanquiazul. Durante una entrevista exclusiva con el programa deportivo Al Límite, el “Depredador” confesó sus grandes deseos como hincha y líder del equipo del pueblo.

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El delantero nacional no ocultó su ilusión de ver vestidos de blanquiazul a dos de sus más cercanos compañeros en los últimos años con la Selección Peruana. Las palabras del atacante encendieron rápidamente las redes sociales y generaron una enorme expectativa entre todos los aficionados de La Victoria.

Los dos fichajes de peso que Paolo Guerrero quiere en Alianza Lima

De acuerdo con lo expresado por el propio Paolo Guerrero en Al Límite, el retorno de figuras internacionales al Alejandro Villanueva está más cerca de lo que muchos piensan. El capitán íntimo apuntó directamente a dos pilares de la “Bicolor” que militan en el extranjero.

“Yo creo que RENATO (TAPIA) y el mismo ANDRÉ (CARRILLO) son los que más cerca estarían de llegar a Alianza Lima”, precisó el goleador histórico de la selección.

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Ambos futbolistas calzan a la perfección con el perfil de jerarquía que la directiva íntima busca para los próximos torneos locales e internacionales. La llegada de Tapia aportaría una marca férrea en el mediocampo, mientras que la experiencia de Carrillo significaría un salto de calidad tremendo para el ataque victoriano.

El antecedente de Luis Advíncula respalda el sueño de Guerrero

La posibilidad de concretar estas transferencias no es una simple utopía para el “Efecto Guerrero”. El experimentado delantero ya demostró su enorme capacidad de gestión y convencimiento con el reciente e histórico fichaje de Luis Advíncula.

🎙️Paolo Guerrero en #ALL1MITE: "Lucho hizo un gran esfuerzo para salir de BOCA. Yo creo que RENATO y el mismo ANDRÉ son los que más cerca estarían de llegar a Alianza Lima"



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Como se sabe, la intervención del “9” blanquiazul fue clave para que el “Rayo” tomara la decisión de dejar las filas de Boca Juniors. El lateral derecho aceptó asumir el reto en La Victoria, marcando un precedente de cómo las influencias del capitán pueden cambiar el rumbo del mercado de pases.

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