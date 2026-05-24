Doña ‘Peta’ contó cómo reaccionó Guerrero tras ganar título con Alianza: “Regresó para ser campeón”

En la temporada 2026, el delantero nacional suma un total de cuatro goles en 15 partidos jugados con Alianza Lima.

Petronila González, conocida como ‘Doña Peta’, habló después de que Alianza Lima lograra quedarse con el Torneo Apertura 2026. La madre de Paolo Guerrero contó cómo vivió el delantero nacional la obtención del campeonato y cuál fue su reacción tras alcanzar el título.

Publicidad

El ‘Depredador’ alcanzó una de las metas que tenía desde su llegada a La Victoria en 2024: salir campeón con la camiseta blanquiazul. Tras varias temporadas intentándolo, el ‘9’ logró conquistar el Apertura, un título que terminó siendo muy significativo en su carrera.

Doña ‘Peta’ contó cómo reaccionó Guerrero tras ganar el Torneo Apertura 2026

Su madre también compartió esa emoción y así lo expresó ante las cámaras de Movistar Deportes: “Así es, el gusto de él que él quería campeonar con Alianza, bueno todavía falta, pero aunque sea ya la apertura y yo creo que también nos llevamos el título nacional. Así es, él regresó para ser campeón”.

Asimismo, la popular ‘Doña Peta’ comentó que siempre ha estado a su lado a lo largo de su carrera, acompañándolo en cada uno de sus éxitos: “Ah, sí, siempre le doy sus bendiciones y le digo, hijito, vamos a jugar como tú sabes y vamos que Dios te va a ayudar”.

Publicidad

“Eso es porque él quería terminar acá en Alianza y salir campeón. Y ese es el gran objetivo de fin de año, ¿no? Salir campeón y por ahí retirarse, pero con ese objetivo. Así es, él vino con ese objetivo”, sentenció.

🎙️ Doña Peta, mamá de Paolo Guerrero: "Paolo Guerrero regresó con el objetivo de ser campeón. Es un título especial para él. Él quería terminar en Alianza y salir campeón". pic.twitter.com/vlGkCDL30N — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) May 24, 2026

Los números de Paolo Guerrero con Alianza Lima

En la presente temporada 2026, Paolo Guerrero ha logrado marcar un total de cuatro goles en los 15 partidos que ha disputado con Alianza Lima. Sus números contemplan tanto la fase preliminar de la Copa Libertadores como los encuentros correspondientes al Torneo Apertura, certámenes en los que ha sido una de las principales referencias ofensivas del cuadro ‘blanquiazul’.

Publicidad

DATOS CLAVES

Petronila González detalló la emoción de su hijo tras ganar el Torneo Apertura 2026.

El delantero Paolo Guerrero registra cuatro goles en quince partidos disputados en la temporada.

El jugador Paolo Guerrero planea retirarse del fútbol tras buscar el título nacional a fin de año.