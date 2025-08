Pese a asumir en Melgar, Juan Reynoso no dirigirá ante Sporting Cristal: el motivo

Melgar tuvo un año bastante irregular que los llevó a dejar de ser uno de los candidatos en la Liga 1. Esto obligó a la directiva en tomar una drástica decisión y con ello tuvieron que echar a Walter Ribonetto. El entrenador argentino no logró encontrar la vuelta al equipo y perdió el timón por completo. Lo que permitió que se anuncie la llegada de Juan Reynoso con bombos y platillos.

Esto es algo que pedía a gritos el hincha arequipeño y se le logró cumplir. Pero no todo es positivo, ya que se conoció que el debut del ‘cabezón’ no será frente a Sporting Cristal. Si bien este encuentro será el próximo el que juegue el elenco ‘dominó’, pero no estará en el banco de suplentes su flamante entrenador.

Juan Reynoso vuelve a Melgar (Foto: Melgar).

¿Por qué Juan Reynoso no dirigirá ante Sporting Cristal?

El periodista deportivo Kevin Pacheco dio la información que si bien Juan Reynoso llegará al país esta semana, la idea que se tiene es que no debute ante los ‘celestes’. Por lo que la hinchada arequipeña tendrá que esperar un poco para poder ver al entrenador nacional en acción.

La fecha en la que hará su tan ansiado debut será el día domingo 17 de agosto desde las 15:00 horas de Perú. Su rival en este caso será Ayacucho FC en la altura de Arequipa, así que jugará en casa y con su gente en su gran presentación.

Juan Reynoso vuelve a Melgar (Foto: X).

¿Cómo le fue a Juan Reynoso en Melgar?

La primera etapa de Juan Reynoso al mando de Melgar fue desde el 2014 hasta el 2017. Con el ‘dominó’ le terminó yendo bastante bien, consiguiendo sacar al equipo campeón en el año 2015. Ese fue el único título que logró en Arequipa, pero que le permitió entrar en la historia del club. Por esa razón los hinchas estaban esperando su regreso para volver a ser uno de los candidatos al título.

En los cuatro años que logró dirigir a Melgar consiguió dirigir un total de 190 partidos: 86 victorias, 52 empates y 52 derrotas que le permitió sumar 310 puntos con un promedio de 1,63 puntos por partido. Además su equipo anotó 280 goles y recibió 212 en total.

El último partido que dirigió con los arequipeños fue el empate 2-2 frente a Sport Rosario en el 2017. Los autores de los goles para Melgar fueron: Patricio Álvarez y Sebastián Bravo. Mientras que los visitantes lo hicieron: Carlos Uribe y Luis Galliquio.

Juan Reynoso y un paso por la Selección Peruana

Es imposible no mencionar el paso de Juan Reynoso por la Selección Peruana, en donde no le terminó de ir nada bien. El ‘cabezón’ llegó a pedido de Juan Carlos Oblitas esperando que pueda igualar lo hecho por Ricardo Gareca. Pero desde un comienzo hasta el final todo salió muy mal con su elección. Pues su idea de trabajo no estaba pensada para una selección, sino más que todo para un club.

LA PAZ, BOLIVIA – NOVEMBER 16: Juan Reynoso coach of Peru looks on before a FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Bolivia and Peru at Estadio Hernando Siles on November 16, 2023 in La Paz, Bolivia. (Photo by Gaston Brito Miserocchi/Getty Images)

Solo dirigió 14 partidos al cuadro nacional, fueron cuatro las victorias, tres empates y siete derrotas. Tan solo se logró anotar nueve tantos y se recibió 16. Su último encuentro fue un empate 1-1 ante Venezuela por las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026.

