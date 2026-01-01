El mercado de pases de enero ha comenzado con una noticia que sacude las arcas de Alianza Lima. Tras su brillante paso por el fútbol brasileño y una actuación consagratoria en el Mundial de Clubes, el defensor argentino Juan Pablo Freytes está a un paso de sellar su vínculo con el Bologna de la Serie A de Italia. Según reportes desde Europa, el periodista Alejandro Mossini de Corriere Di Bologna confirmó que las negociaciones entre el club italiano y Fluminense están prácticamente cerradas, una operación que el pueblo blanquiazul sigue con especial atención debido a los beneficios económicos que recibirá.

Alianza Lima ingresará dinero importante

La clave del éxito financiero para el equipo de La Victoria radica en la visión de su dirigencia durante la transferencia anterior. Cuando Alianza Lima vendió a Freytes al Fluminense a inicios de 2025, el club peruano decidió conservar el 30% de sus derechos económicos. Esta cláusula de plusvalía se ha convertido hoy en una mina de oro, ya que el equipo dirigido por Vincenzo Italiano está dispuesto a desembolsar una cifra cercana a los 8 millones de euros para reforzar su zaga central en este mercado de invierno europeo.

Juan Pablo Freytes cuando jugaba en Alianza Lima. (Foto: X).

Haciendo cálculos sobre la operación, Alianza Lima recibiría un ingreso directo de aproximadamente 2.4 millones de euros (cerca de 2.6 millones de dólares) por este traspaso. Esta cifra se suma a los montos ya percibidos previamente por el préstamo y la venta inicial al cuadro “Tricolor”, consolidando a Juan Pablo Freytes como una de las operaciones más rentables en la historia reciente de la institución íntima. Es un ingreso extraordinario que no estaba presupuestado directamente para este inicio de año y que llega en un momento inmejorable.

Juan Pablo Freytes será bien recordado

El interés del Bologna por el central de 25 años no es casualidad. Freytes se convirtió en una pieza inamovible en la defensa del Fluminense, destacando por su polifuncionalidad, potencia física y gran salida con el balón. Su valor de mercado se disparó tras enfrentar a las potencias mundiales en el torneo de clubes de la FIFA, demostrando que el nivel mostrado en la Liga 1 de Perú fue solo el inicio de una evolución constante que hoy lo deposita en una de las ligas más tácticas y competitivas del planeta.

Celebración de Juan Pablo Freytes en Alianza Lima. (Foto: X).

Para la administración de Alianza Lima, este dinero fresco representa un respaldo total para los ambiciosos proyectos de la temporada 2026. Con la fase de grupos de la Copa Libertadores en el horizonte, el club ahora cuenta con una solvencia mayor para concretar fichajes de jerarquía que terminen de cerrar el plantel. Además, este flujo de caja permite acelerar las inversiones en infraestructura y tecnología deportiva, consolidando el crecimiento institucional que el hincha exige año tras año.

Alianza Lima agradece a Juan Pablo Freytes

Finalmente, el caso de Freytes deja una lección de gestión deportiva: comprar barato, potenciar y vender manteniendo porcentajes. Alianza Lima no solo gana millones, sino también prestigio internacional al demostrar que es una plataforma capaz de proyectar jugadores hacia la élite europea. Mientras en Italia esperan la llegada del argentino antes del 11 de enero —día de su cumpleaños—, en Matute celebran un negocio redondo que permite soñar con un 2026 lleno de éxitos deportivos y económicos.

DATOS CLAVES

Juan Pablo Freytes será transferido del Fluminense al club Bologna de la Serie A.

El equipo italiano pagará una cifra cercana a los 8 millones de euros por el defensa.

Alianza Lima recibirá 2.4 millones de euros por mantener el 30% de sus derechos económicos.

