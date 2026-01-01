El panorama de la Selección Peruana ha comenzado a despejarse tras las recientes declaraciones de Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF. En una reveladora entrevista para el programa Campeonísimo de PBO, el directivo aseguró que el proceso de evaluación de candidatos ha concluido formalmente. Tras analizar diversos perfiles, la federación ha pasado a la etapa final de entrevistas personales, marcando el inicio de una nueva era para el equipo de todos de cara al proceso del Mundial 2030.

Selección Peruana ya tiene su entrenador

Respecto a la fecha clave para los aficionados, Ferrari fue enfático al señalar que el anuncio no pasará de la primera semana de enero. “Estamos prácticamente definiendo al comando técnico”, afirmó el directivo, lo que sugiere que el nombre del nuevo estratega de la “Bicolor” será revelado en los próximos días. Esta celeridad busca que el nuevo cuerpo técnico tome las riendas de inmediato para iniciar la planificación de los amistosos y torneos oficiales del 2026.

Se viene el anuncio dentro de la Selección Peruana. (Foto: Paloma del Solar).

Uno de los detalles más importantes revelados por Ferrari es el origen del próximo director técnico: será sudamericano. El directivo descartó rotundamente la contratación de un entrenador europeo o de otros continentes, argumentando que la prioridad es el conocimiento de la realidad del país. Según Ferrari, traer a alguien ajeno a la idiosincrasia de la región implica una dificultad cultural y un tiempo de adaptación que la selección no puede costear en este momento crítico.

Jean Ferrari confirmó decisión en Perú

La decisión de optar por un perfil de la región responde a una evaluación profunda de las limitaciones y desafíos del fútbol peruano. Para la dirección deportiva, es vital que el nuevo líder del banquillo entienda no solo el aspecto táctico, sino también los factores sociales y logísticos que rodean al futbolista nacional. “Hay un tema puntual de adaptación que tiene un costo de por medio”, subrayó Ferrari, reafirmando que el pragmatismo será la base de esta elección.

Jean Ferrari desde su cargo como nuevo director de fútbol en la FPF. (Foto: Paloma del Solar).

Además de la identidad del técnico principal, la FPF está evaluando la estructura de los comandos técnicos de manera integral. Jean Ferrari mencionó que no solo se busca un nombre, sino un proyecto que incluya una visión clara sobre la participación de sus colaboradores y una planificación alineada con los objetivos de la federación. La meta es integrar el trabajo de la selección absoluta con las categorías menores, como la Sub-20, para garantizar un recambio generacional eficiente.

Se viene el anuncio final de la FPF

Con estas declaraciones, el entorno de la Selección Peruana se prepara para un anuncio inminente que pondrá fin a la incertidumbre generada tras el último proceso eliminatorio. Se espera que el nuevo DT, quien según diversos rumores podría ser Gustavo Álvarez u otro estratega con éxito reciente en Sudamérica, asuma el reto de devolver la competitividad internacional a un país que sueña con regresar a la élite del fútbol mundial.

