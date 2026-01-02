Paolo Guerrero volvió a quedar en el centro de la escena tras ser consultado por el posible tetracampeonato de Universitario, un tema sensible en el fútbol peruano. Lejos de esquivar la pregunta, el capitán blanquiazul respondió con firmeza, pero su postura generó interpretaciones divididas.

El ‘Depredador’ inició su respuesta marcando distancia absoluta con el clásico rival: “¿Tú qué crees que yo estoy pensando? Siempre voy a decir, yo no pienso en el rival o en el adversario. Yo siempre pienso en mi equipo antes que cualquier otra cosa”. Desde ese primer concepto, Guerrero dejó clara su línea: foco interno y cero distracciones externas en Alianza Lima.

Luego profundizó en esa idea y sorprendió por la crudeza de su sinceridad: “¿Para qué? Ni siquiera me pongo a pensar en eso. Yo creo que me pongo a pensar más en mi equipo, en conseguir los objetivos que uno se traza y punto”, dejó en claro en charla con RPP Noticias. Para algunos, es una muestra de liderazgo y madurez; para otros, una respuesta fría en un contexto donde el hincha exige confrontación deportiva directa.

Guerrero cerró su reflexión bajando el mensaje al plano personal y cotidiano: “Después, salir a la cancha y dar lo mejor de uno. No hay otro tema, otro asunto dentro de mi cabeza o con mi familia que yo converse, más que conseguir mis objetivos”. Un discurso que refuerza su perfil competitivo, pero que también abre el debate sobre el rol simbólico del capitán en partidos y momentos clave.

Guerrero respondió sobre posible tetracampeonato de Universitario. (Foto: X)

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre posible tetracampeonato de Universitario?

Paolo Guerrero expresó que no piensa en el posible tetracampeonato de Universitario, algo probable puesto que los cremas tiene un equipo fuerte, unido e íntegro.

En un año donde Universitario busca hacer historia y Alianza Lima está obligado a responder, las palabras de Paolo Guerrero no pasan inadvertidas. Su mensaje instala una polémica clara: ¿alcanza con pensar solo en lo propio o, en el fútbol peruano, el clásico también se juega desde el discurso?

¿Cuánto dinero gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares en Alianza Lima, según el último reporte de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 600 mil dólares.

¿Hasta cuándo Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima?

Paolo Guerrero recién renovó con Alianza Lima y ahora tiene contrato hasta diciembre del 2026, según la última información de Transfermarkt.

Datos claves

Paolo Guerrero afirmó a RPP Noticias que no piensa en el tetracampeonato de Universitario.

El capitán de Alianza Lima prioriza conseguir los objetivos trazados para su propio equipo.

Universitario es el principal candidato para ser el campeón de la Liga 1 temporada 2026.

